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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Буренка съела датчик

Ферма попала под цифровое наблюдение
Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8141)
Систему дистанционного контроля за поголовьем крупного рогатого скота тестируют на молочной ферме в Промышленновском районе Кузбасса.

Все нюансы самочувствия каждой из 250 коров, участвующих в эксперименте, отслеживаются при помощи специальных радиодатчиков-болюсов. Проглотив однажды вместе с кормом пластиковые устройства весом около трехсот граммов, буренки оказались под круглосуточным цифровым наблюдением.

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Вся информация поступает в аналитическую систему, которая следит за температурой тела коров, количеством выпитой ими жидкости и их двигательной активностью, предупреждая о возможных недугах. Более того, разработчики программы утверждают, что отел можно спрогнозировать за 15 часов до его наступления, дав возможность ветеринарам подготовиться и сократить количество используемых лекарственных средств. Собранные данные, в том числе в виде виртуальных паспортов животных, хранятся на облачном интернет-ресурсе. Так что собственник умной фермы, где бы он ни находился, в любой момент может проконтролировать и состояние дойного стада, и работу персонала. По расчетам мобильного оператора, внедряющего новшество в Кузбассе, оно способно повысить эффективность молочной фермы на 15-20 процентов. Однако собственники молочной фермы говорят, что новшество требует доработки. Пока получаемая информация обрабатывается мобильными операторами и приходит на сутки позже допустимого.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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