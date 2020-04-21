Систему дистанционного контроля за поголовьем крупного рогатого скота тестируют на молочной ферме в Промышленновском районе Кузбасса.

Все нюансы самочувствия каждой из 250 коров, участвующих в эксперименте, отслеживаются при помощи специальных радиодатчиков-болюсов. Проглотив однажды вместе с кормом пластиковые устройства весом около трехсот граммов, буренки оказались под круглосуточным цифровым наблюдением.

Вся информация поступает в аналитическую систему, которая следит за температурой тела коров, количеством выпитой ими жидкости и их двигательной активностью, предупреждая о возможных недугах. Более того, разработчики программы утверждают, что отел можно спрогнозировать за 15 часов до его наступления, дав возможность ветеринарам подготовиться и сократить количество используемых лекарственных средств. Собранные данные, в том числе в виде виртуальных паспортов животных, хранятся на облачном интернет-ресурсе. Так что собственник умной фермы, где бы он ни находился, в любой момент может проконтролировать и состояние дойного стада, и работу персонала. По расчетам мобильного оператора, внедряющего новшество в Кузбассе, оно способно повысить эффективность молочной фермы на 15-20 процентов. Однако собственники молочной фермы говорят, что новшество требует доработки. Пока получаемая информация обрабатывается мобильными операторами и приходит на сутки позже допустимого.