Госдума приняла закон, который позволяет субъектам РФ, где действует эксперимент с курортным сбором, приостановить его взимание на территории отдельных или всех муниципальных образований региона.

"В условиях крайне сложной экономической и эпидемиологической ситуации, а также с учетом влияния негативных факторов на развитие курортной инфраструктуры, гарантировать ее полную загрузку и прибыльность на текущий сезон нельзя. И может возникнуть ситуация, когда регион РФ даже при отсутствии поступлений вынужден будет нести расходы на администрирование сбора", - говорится в пояснительной записке к закону.

Поправки позволят властям субъектов самим решать, приостановить или нет взимание курортного сбора. Однако ни мэрия четырех городов-курортов (Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск), ни правительство Ставрополья пока не сообщают, воспользуются ли предоставленной возможностью. В министерстве туризма и оздоровительных курортов края также пока не высказались на этот счет.

Корреспондент "РГ" на днях побывал в трех муниципалитетах. Самым опустевшим показался Железноводск. В курортной части города за пару часов не удалось встретить ни одного человека. Редкие прохожие попадаются в Ессентуках. А вот в Пятигорске за два дня до того, как там ввели карантин, на улицах было весьма оживленно. Оказались открыты даже некоторые точки общепита. Неудивительно, что именно здесь произошла вспышка коронавируса, после чего региональные власти приняли решение ввести строгий карантин.

Естественно, поступление курортного сбора снизилось до нуля. И лишь этими потерями бюджет не ограничится. Дело в том, что руководство края отменило до октября все мероприятия событийного туризма.

Учреждениям санкура Ставропольский край предоставит государственные гарантии на общую сумму полтора миллиарда рублей

Глава Железноводска Евгений Моисеев в разговоре с корреспондентом "РГ" рассказал, что в бюджет города в год поступает около 350 миллионов собственных налоговых и неналоговых доходов. В 2020-м столько заработать уже не получится.

- С целью поддержки бизнеса введена полугодовая отсрочка платежей за аренду земли и муниципального имущества, а также некоторых налогов. Согласно оптимистическим прогнозам, мы потеряем на этом около 80 миллионов рублей. В случае худшего развития событий - до половины наших доходов. Сейчас оцениваем, какие расходы можно временно отложить. Но это не касается трат на городское хозяйство, ремонт и содержание инфраструктуры. Стараемся выполнять все наши обязательства перед ресурсоснабжающими организациями, выплачивать зарплаты, социальные пособия.

- Пока провалов по налоговым поступлениям в городской бюджет нет, но они будут. И мы к этому готовимся, уже заморозили ряд расходных статей, - сказал корреспонденту "РГ" мэр Ессентуков Александр Некристов. - Уже просчитали максимальный экономический ущерб в плане собственных доходов, он может быть существенный. Есть оптимистический и пессимистический прогнозы. Но мы не замораживаем программы развития, не останавливаем те проекты, которые сейчас находятся на стадии реализации. Часть расходов на администрирование и содержание аппарата оптимизировали.

Уже ясно, что планы по курортному сбору, которые были приняты в начале года перед всеми городами Кавминвод, выполнить не удастся. И пока нет ясности с объектами, которые предполагалось реконструировать на эти средства в 2020 году.

Однако во всех четырех муниципалитетах единогласно заявляют, что текущие работы не остановлены, а проекты не отменены. Некоторые работы даже ведутся быстрее, так как на улицах меньше людей. К примеру, это касается ремонта бюветов в Железноводске.

Самый сильный финансовый удар пришелся по санаторно-курортному комплексу. Как заявляют представители отрасли, таких потрясений они не припомнят. Осложняет ситуацию еще и то, что санкур, по сути, градообразующая сфера.

- Курортный сезон 2020 года обещал быть очень успешным, однако эпидемия внесла серьезные коррективы. Действительно, санаторно-курортная отрасль нашего региона оказалась в чрезвычайно сложной ситуации. Потери огромны - сотни миллионов рублей. Эти средства мы предполагали направить на реновацию здравниц. Сейчас же наш приоритет - сохранить трудовые коллективы, - говорит Николай Мурашко, генеральный директор ООО "Курортное управление", которое объединяет 22 организации санаторно-курортного и лечебно-профилактического профиля на Кавминводах.

Он также добавил, что особое внимание уделяется сотрудникам старше 60 лет. Всем работниками сохранили зарплату. Часть из них продолжает трудиться, поддерживая работоспособность комплекса.

Сейчас власти Ставропольского края разрабатывают меры поддержки отрасли. Как сообщил министр экономического развития региона Сергей Крынин, речь идет о введении льготы на налог на имущество. Также учреждениям санкура Ставропольский край предоставит государственные гарантии на общую сумму полтора миллиарда рублей для получения беспроцентных займов на текущую деятельность.

Уже подготовлен законопроект о снижении ставки налога на имущество до одного процента для отраслей, пострадавших в период осложнения эпидобстановки, а также для предпринимателей, которые платят налог на имущество, рассчитанный исходя из кадастровой оценки. Предусмотрено снижение до минимального значения ставки для тех, кто использует упрощенную систему налогообложения.

Прямая речь

Лариса Калинченко, заместитель председателя правительства - министр финансов Ставропольского края:

- На Ставрополье очень крупный санаторно-курортный комплекс. До первого июня он не будет принимать отдыхающих, и пока непонятно, сколько времени потребуется, чтобы вновь заполнить здравницы. В случае если санаторно-курортные организации будут обращаться в банки за кредитами для выплаты заработной платы сотрудникам, им будут предоставлены гарантии из бюджета края для обеспечения залога. Вторая группа предприятий, которые могут рассчитывать на помощь из регионального бюджета, - предприятия ЖКХ. Как известно, на федеральном уровне принято решение о неначислении пени за просрочку коммунальных платежей. Очевидно, что выручка предприятий ЖКХ снизится, а ведь им, в свою очередь, нужно рассчитываться с поставщиками за ресурсы, выплачивать зарплату сотрудникам. Принято решение, что для таких предприятий государство также выступит гарантом при обращении в банк. Общая сумма гарантий на обе отрасли - до двух миллиардов рублей.

Тем временем

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров утвердил перечень системообразующих предприятий региона. В него вошли 264 компании, в том числе 70 предприятий санаторно-курортного комплекса, 76 - сельскохозяйственных, 46 - перерабатывающей промышленности, а также несколько телекоммуникационных, электроэнергетические и нефтехимические организации.Ранее правительство РФ также сформировало перечень системообразующих предприятий. Включенные в него организации получают доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестпроектам, им будут рефинансировать долги.