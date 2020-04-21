На юге России возникли проблемы со сбытом овощей закрытого грунта

На юге России из-за коронавирусных ограничений в сложной ситуации оказались фермеры, занимающиеся выращиванием ранних овощей.

Дагестанские аграрии уже столкнулись с проблемой реализации продукции. Всего в республике, по данным минсельхозпрода региона, 610 гектаров теплиц. В прошлом году здесь вырастили 70 тысяч тонн овощей. Апрель и май - месяцы активной уборки урожая. И со сбором проблем как раз нет, заверил корреспондента "РГ" президент ассоциации "Теплицы Дагестана" Арсен Джамалутдинов. Он уточнил, что раньше выращенные в теплицах томаты и огурцы сразу отвозили в Ростов, Москву и другие крупные города страны. И сейчас есть возможность их туда отправить, с транспортировкой трудностей нет. Проблема в другом.

- Разорваны логистические связи - не работают ярмарки сельхозпродукции, многие партнеры овощеводов временно ушли на карантин. Продукцию приходится отдавать почти даром, - сетует Арсен Джамалутдинов.

Руководитель ассоциации сообщил, что в этом году себестоимость розовых томатов - главного товара тепличников - составляет 70-80 рублей, а отпускная цена - около 100. Тогда как в прошлом году помидоры реализовывали оптом по 180 рублей. Огурцы в 2019-м уходили по 100 целковых, а в нынешнем сезоне приходится отдавать в два раза дешевле. Иначе просто пропадут.

- В мае цена на тепличные овощи начинает падать. Если вовремя не реализовать товар, то она окажется ниже себестоимости. И как тогда овощеводам платить за газ и электроэнергию? - задается вопросом Джамалутдинов.

В минсельхозпроде республики сообщили, что не оставят фермеров один на один с их проблемами. Недавно министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов встретился с производи-телями овощей закрытого грунта.

Министр предложил тепличникам объединиться в сельскохозяйственные потребительские кооперативы. По его словам, члены СПоК могут рассчитывать на субсидирование затрат на приобретение посадочного материала, семян или рассады, сельхозтехники или технологического оборудования. Что касается оплаты газа и электроэнергии, то вопрос отсрочки платежей за ресурсы планируется обсудить с руководством республики.

На Ставрополье, по данным министерства сельского хозяйства края, тепличные комплексы функционируют в штатном режиме. В них уже вырастили 14 тысяч тонн овощей, что соответствует уровню прошлого года на этот период. Аграрии активно занимаются посевом овощей открытого грунта. Уже высажено 3,5 тысячи гектаров - половина от плана.

В ведомстве подтвердили, что из-за эпидемии коронавируса и ограничительных мер спрос на продукцию овощеводов снизился.

"Анализ продовольственного рынка показывает, что закрытие ресторанов, социальных учреждений и других точек сбыта привело к снижению спроса. В настоящее время прорабатывается комплекс мер, направленных на улучшение сложившейся ситуации", - добавили в ведомстве.

Но о каких именно мерах идет речь, не уточнили. Согласно информации министерства, в этом году, по предварительным расчетам, валовой сбор только овощей защищенного грунта в крае составит 100 тысяч тонн, что на 20 процентов больше, чем в 2019-м.

По мнению руководителя Союза овощеводов Ставропольского края Владимира Целовальникова, на аграрный сектор кризис влияет все же в меньшей степени, чем на другие отрасли экономики:

- Можно точно утверждать, что сельское хозяйство не подведет. Погодные условия благоволят посевным работам. Финансовое положение овощеводов устойчивое. Краевые власти ускорили выплаты в рамках программ господдержки. Таким образом, уже в мае, на три месяца раньше обычного, овощеводы получат в среднем около 20-25 тысяч рублей на гектар. При этом по России компенсации составляют три-пять тысяч.

Однако он отметил, что сельхозпредприятия и фермеры по-прежнему сталкиваются с системными проблемами, причиной которых является отнюдь не коронавирус. В первую очередь речь идет о росте цен на горюче-смазочные материалы. Так, по данным Целовальникова, в 2010 году цена дизельного топлива составляла 17-19 рублей за килограмм (один литр равен 0,84 килограмма). Сейчас же 53 рубля:

- Кроме того. нашу продукцию теснит импортная. И тут нужен баланс, который следовало бы установить федеральной власти.

Как рассказал корреспонденту "РГ" глава крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрий Гущинский, занимающийся выращиванием лука и картофеля, пока овощеводы не ощутили на себе негативного воздействия эпидемии и кризиса:

- На нашу работу они не сильно повлияли. Не думаю, что резко упадет спрос на продукцию, особенно ту, что выращиваем мы. Потребление основных продуктов не сократится. Наверняка упадет рынок экзотических товаров, но не картофеля и лука.