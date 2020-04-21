Песков призвал прислушаться к замечаниям людей о трудностях

В Кремле с большим вниманием относятся к сообщениям людей о сложностях и учитывают это при составлении планов поддержки, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы очень тщательно отслеживаем появление различных форматов в Интернет-пространстве", - заявил Песков. И таких форматов много, ведь большинство людей находится в самоизоляции.

"Мы, конечно, с большим вниманием относимся к сообщениям, где люди говорят о сложностях и причинах этого", - заверил представитель Кремля. "По мере возможности, это учитывается при составлении дальнейших планов поддержки", - сообщил он.

Песков заметил, что не стал бы преувеличивать и обобщать. "Но ничто не проходит без нашего внимания, мы, конечно, внимательно все отслеживаем", - сказал он.

В Северной Осетии люди доведут свои проблемы до руководства, это можно сделать спокойно в рамках диалога, убежден пресс-секретарь президента. Незаконная акция, которая прошла в республике, может иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения, предостерег он. Ведь люди собрались вместе, явно не соблюдая никакой дистанции.

"Очень важно нам всем прислушаться к тому, что говорят люди, и реагировать на замечания и проблемы, о которых они говорят", - заключил представитель Кремля.