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Будем вывозить

Предприятия Ставрополья готовы нарастить экспорт в условиях пандемии
Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 86(8140)
Пандемия коронавируса поставила под сомнение выполнение национального проекта "Международная кооперация и экспорт" на Ставрополье. Руководители предприятий озабочены возможными ограничениями перевозок товаров. Хотя эксперты считают, что экспорт в регионе вопреки всему вырастет.

Основные страхи предпринимателей, работающих преимущественно на экспорт, связаны с закрытием границ, а соответственно, с невозможностью нормальной логистики - доставить продукцию до места назначения становится проблематично. Пока ограничения на пересечение границы грузового транспорта не касаются, но экспортерам нужно учитывать некоторые нюансы. Например, водители возвращающихся в Россию грузовиков подпадают под требование о прохождении 14-дневного карантина.

Фото: iStock
Экспортерам помогут сэкономить на импортном сырье

На объемы экспорта может, конечно, повлиять остановка некоторых производств. Однако большую часть продукции по-прежнему выпускают. Например, химическая промышленность, доля которой в экспорте края составляет почти 60 процентов, продолжает работать. Второе место в списке вывозимых за границу занимают продовольственные товары и сырье, на них приходится около четверти объема поставок. Зерно идет главным образом в Азербайджан, Иран и Грузию. Аграрии признают, что на них режим самоизоляции практически не распространяется, весенне-полевые работы идут полным ходом, поэтому ограничения на урожаях не скажутся.

Опасения у фермеров вызывает неопределенность с международной логистикой.

- Мы отправляем на экспорт в основном зерно, и пока неясно, как в дальнейшем будет складываться торговля между странами, - отметил в разговоре с корреспондентом "РГ" председатель ассоциации крестьянского и фермерского хозяйства Ставрополья Василий Лопатин. - Если поставки остановят, возникнет избыток продукции. В России производят больше 100 миллионов тонн зерна, а потребляют чуть больше половины. Нас очень волнует, что делать с остатком. Складов у нас достаточно для зерна, есть элеваторы. Так что хранить его есть где, пока ситуация не разрешится. Но, естественно, мы надеемся, что экспорт не будет ограничен, иначе многие понесут огромные убытки.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Минтранс и МИД посодействуют выдаче виз российским водителям

В "Российском экспортном центре" считают, что ситуация с коронавирусом может даже подстегнуть внешнеторговую деятельность. Многие государства открывают свои рынки. Чтобы справиться с дефицитом отдельных товарных групп, страны снижают или вовсе отменяют таможенные пошлины. Меры торгового регулирования, которые принимаются сейчас в мире, открывают новые возможности.

- Ограничительные меры оказывают не такое большое влияние, как думается. На экспорте больше сказывается глобальное замедление экономики и торговли, которое не зависит от вводимых правительствами разных стран запретов. Если российские власти вводят точечные ограничения, например, на вывоз круп или медицинских масок, это не означает остановку производства. Просто в условиях повышенного внутреннего спроса эти товары продаются в самой стране. А запреты на ввоз продукции, которые практикуют те или иные страны, российских экспортеров практически не затрагивают, - рассказала корреспонденту "РГ" генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

По мнению главы Торгово-промышленной палаты Ставропольского края Бориса Оболенца, никаких серьезных проблем у экспортеров возникнуть не должно. Тот же рост курса доллара играет им на руку, ведь проданный за границу товар принесет больше выручки.
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- Мы занимаемся выдачей сертификатов экспортерам, поэтому я знаю, что объемы отгрузки не падают. Кроме того, в связи с коронавирусом растет выпуск и вывоз дезинфицирующих веществ, - отметил Оболенец.

В минэкономразвития Ставрополья рассказали, что проблемой для экспортеров может стать несвоевременное оформление документов из-за карантина во многих странах. Например, ограничения на поездки усложнили подготовку экспортных сделок. Партнеры не могут собраться в одном месте, чтобы подписать контракт. А в работе почтовых и курьерских служб возникают сбои и задержки, что замедляет документооборот. Для упрощения и ускорения процесса можно использовать механизмы дистанционного заключения контракта, но это нужно учесть при составлении текста договора.

Российский экспортный центр сформировал систему мониторинга ключевых проблем экспортно ориентированных предприятий. Специалисты антикризисного штаба собирают через горячую линию вопросы и предложения от компаний.

Фото: AFP
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- Специалисты антикризисного штаба оперативно рассматривают каждый проблемный случай и готовы предоставить набор возможных решений для выхода из кризисной ситуации, - отметил министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко.

Кроме того, предпринимателям предложили бесплатно пройти обучающий курс "Акселератор экспортного роста". Его слушатели узнают, как минимизировать риск, снизить издержки, использовать государственную поддержку для масштабирования экспортной деятельности. Обучающая программа начнет работать во втором квартале 2020 года в дистанционном формате.

Кстати

Внешнеэкономическую деятельность на Ставрополье в прошлом году вели более 570 предприятий. Оборот внешней торговли за девять месяцев 2019 года в крае увеличился более чем на 3,9 процента (по сравнению с аналогичным периодом 2018-го) и превысил 1,4 миллиарда долларов. В числе импортеров доминировали страны дальнего зарубежья, куда отправляли около 70 процентов продукции. Наибольший товарооборот зафиксирован с Китаем, Азербайджаном, Беларусью, США и Украиной. Основу экспорта Ставропольского края составляет продукция химической промышленности, а также удобрения и продовольственные товары.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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