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21.04.2020 17:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане освободили проданных в "рабство" мужчин

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

В Дагестане полиция освободила двух мужчин из трудового "рабства". Как рассказали "РГ" в пресс-службе МВД Дагестана, в дежурную часть полиции поступил звонок от жителя Дагестана.

Он рассказал, что передвигаясь в качестве пассажира междугороднего автобуса "Москва-Махачкала", стал свидетелем разговора двух мужчин. Их, судя по беседе, пригласили на работу в Ставропольский край, но обманным путем перенаправили в Дагестан.

Полиция выяснила, что уроженец Новосибирской области и житель Ямало-Ненецкого автономного округа вышли из автобуса в поселке Кочубей Тарумовского района республики, где их встретили местные жители и увезли для работы на одном из фермерских хозяйств.

Фото: Пресс-служба ВВО по ТОФ
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Правоохранители установили местонахождения мужчин и доставили их в отдел полиции.

Как рассказали потерпевшие, находясь по делам в Москве, к ним подошел мужчина, и предложил поработать на ферме в Ставропольском крае. Они должны были, по его словам, следить за домашним скотом, за что им обещали зарплату по 20 тысяч рублей каждому.

Но выйти из автобуса им наказали в дагестанском поселке Кочубей. Здесь местные "плантаторы" озвучили новые условия договора: по пять тысяч рублей каждому при условии работать не менее года. Мужчины сначала отказались, но тогда им сказали, что они должны водителю автобуса около 20 тысяч рублей за проезд из Москвы. Поскольку у потерпевших не было таких денег, им пришлось ехать с "работодателями".

Как пояснили в МВД Дагестана, в отношении лиц, которые намеревались использовать подневольный труд приезжих, ведется расследование. По его итогам будет принято процессуальное решение.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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