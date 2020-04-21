Горные территории занимают 44 процента площади Дагестана. Здесь расположено 1186 поселений - 72 процента от общего числа населенных пунктов республикиВ регионе принята программа социально-экономического развития горных территорий, на реализацию которой с 2020 по 2024 год планируется потратить 1,19 миллиарда рублей. Из них 500 миллионов - это средства республиканского бюджета, оставшаяся же сумма должна поступить из внебюджетных источников.

Горные территории занимают 44 процента площади Дагестана. Здесь расположены 1186 поселений (72 процента от общего числа населенных пунктов республики), в которых проживает более 930 тысяч человек - примерно треть населения региона. При этом 472 поселка находится в труднодоступной местности.

Данные территории отличаются большим количеством инфраструктурных проблем. Во-первых, низким качеством электроснабжения, так как велик износ магистральных сетей. Во-вторых, плохими дорогами - почти на восемь тысяч километров "гравийки" лишь около полутора тысяч километров асфальтированных трасс. В-третьих, недостаточной газификацией - примерно 800 населенных пунктов не имеют голубого топлива. При этом цены на него слишком высоки для местных жителей и несопоставимы с их уровнем дохода. Многодетные семьи и пенсионеры просто не в состоянии оплачивать газ.

- Экономика горных территорий характеризуется сильно выраженной сельскохозяйственной специализацией, низким притоком инвестиций в основной капитал, слаборазвитой торговлей и утраченной промышленностью, - отметил на научно-практической конференции, посвященной данной теме, министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов. - В производстве продукции сельского хозяйства республики доля горных территорий составляет 54 процента. При этом на них приходится всего 7,4 процента инвестиций в основной капитал, 9,3 - розничного товарооборота и 15,3 - отгруженных промышленных товаров. Уровень зарегистрированной безработицы здесь в 2,1 раза выше, чем в целом по республике. Ежегодно фиксируется отток населения на равнину.

В минэкономразвития республики корреспонденту "РГ" сообщили, что принятая программа предусматривает девять основных направлений работы. По четырем из них она уже велась ранее. Это субсидирование части затрат на строительство малогабаритных теплиц, на приобретение оборудования для производства пищевых продуктов и напитков, на создание логистических центров и модернизацию промышленных предприятий.

Новым направлением стала выплата единовременных пособий жителям равнинной части, изъявившим желание поработать на высокогорье агрономами, ветеринарами, зоотехниками или механизаторами. Также в уставный капитал лизинговой компании "Дагагроснаб" внесут средства для приобретения оборудования и транспорта производственного назначения. Владельцам личных подсобных хозяйств субсидируют часть затрат на покупку малогабаритной техники. Предусмотрено увеличение уставного капитала Корпорации развития Дагестана, цель - увеличить количество реализуемых в горах инвестиционных проектов.

Горные территории занимают 44 процента площади Дагестана. Здесь расположено 1186 поселений - 72 процента от общего числа населенных пунктов республики

Любопытно, что власти решили предоставить специальный грант на проведение научно-исследовательской работы "Анализ социально-экономической ситуации горных территорий Республики Дагестан и определение их экономического потенциала".

Заместитель директора Северо-Кавказского института - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Наталья Киселева считает важным разграничить горные зоны:

- Если брать за основу высоту над уровнем моря, то Пятигорск является горной территорией. Но такой принцип определения неэффективен с экономической точки зрения, так как он приведет к распылению бюджетных средств. Я предлагаю взять за основу "Европейскую хартию горных территорий", в которой вторая статья гласит: "Под горными территориями понимается местность, где высота рельефа и климат особым образом влияют на повседневную человеческую деятельность".

По мнению главы региона Владимира Васильева, на высокогорье необходимо решать не только инфраструктурные, но и экологические проблемы. Так, в прошлом году на обеспечение жителей этих территорий чистой водой выделили 1,3 миллиарда рублей. Но при этом канализационных сетей и очистных сооружений не хватает катастрофически. Аналогичная ситуация со сбором твердых коммунальных отходов.

- Мне недавно показали фотографии мусорных куч, оставленных как приезжими, так и местными жителями. Это огромная проблема. После дождей и таяния снега Чиркейское водохранилище превращается в сливной бочок, куда сносится все, что накопилось в горах, - посетовал Васильев.

Остро стоит и вопрос пожаротушения. До сих в республике вспоминают, как четыре года назад практически полностью сгорело село Мокок, без жилья остались около 500 человек. Огонь повредил 83 строения.

- Вспыхивает один дом, ветер разносит огонь - и выгорает все. А как тушить? Машины там не пройдут из-за террасной архитектуры, - добавил Васильев.

Сейчас при поддержке Дагестанского государственного университета разрабатывается проект, который позволит решить эту проблему. Его предполагается вынести на общественное обсуждение.

Бизнесменам в горах также приходится туго, не всем удается получить поддержку от властей. Ранее "РГ" рассказывала о победителе Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" индивидуальном предпринимателе Садрудине Расулове из села Нижний Кегер. Он начал выпускать экологически чистую консервированную плодоовощную и мясную продукцию из местного сырья - соки, соленья, компоты и тушенку.

Причем одно время чиновники ставили его хозяйство в пример. Садрудину обещали помочь и в правительстве республики, и в Корпорации развития Дагестана. Но дальше слов дело не пошло. В итоге Расулову пришлось закрыть предприятие - производить продукцию оказалось невыгодно. Небольшой цех остался у его брата, и Садрудин помогает ему остаться на плаву.

- Консервировать помидоры и огурцы сейчас невыгодно из-за дороговизны сырья. Некогда популярный абрикосовый сок также не делаем, так как тара сильно подорожала. Пока хозяйство держится за счет производства тушенки, - говорит Садрудин.

С большим оптимизмом смотрит в будущее предприниматель Камал Салманов. Его абрикосовый и персиковый сады и виноградная плантация находятся в селении Миатли на берегу реки Сулак.

- Судя по последнему визуальному анализу, урожай абрикосов в этом году окажется рекордным, - радуется Камал.

Проблем с реализацией у предпринимателя, скорее всего, не будет. Словно предвидя сложную эпидемиологическую ситуацию, садовод несколько лет назад начал принимать заказы через интернет. На его страницу в одной из соцсетей подписано 48 тысяч человек. Первые заказы на сладкие абрикосы и персики уже начали поступать.

При этом Камал считает, что в горах масса возможностей для развития своего дела:

- К примеру, только возле села Миатли, где благоприятный климат, сотни гектаров земель вдоль полноводного Сулака пустуют.

К тому же сейчас в Горном ботаническом саду Дагестанского научного центра РАН выводят новые сорта косточковых культур, устойчивых к весенним возвратным заморозкам, что поможет расширить зону возделывания в горах, а значит, дополнительные возможности появятся и у садоводов.

Кстати

Малый бизнес в горах - это в основном сельское хозяйство, торговля и строительство. Число таких предприятий снижается - если в 2014 году их насчитывалось почти 20,5 тысячи, то в 2018-м - уже 16,8 тысячи. Как признают власти республики, на этих территориях нет условий для развития данного сегмента экономики.