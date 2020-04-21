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21.04.2020 15:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 12

Текст: Николай Грищенко

За сутки в Ингушетии от коронавируса умерли три человека. В минздраве уточнили, что скончавшиеся мужчины были старше 60 лет и имели ряд сопутствующих заболеваний.

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Число жертв COVID-19 в регионе возросло до 12 человек.

Как сообщает региональный оперативный штаб по коронавирусу, общее количество инфицированных составляет 354 жителя республики, госпитализировано 247 человек. Из них 26 находятся в тяжелом состоянии, в том числе десять больных находятся на искусственной вентиляции легких.

На самоизоляции и под наблюдением врачей находятся 604 жителя Ингушетии.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Распространение коронавируса COVID-19

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