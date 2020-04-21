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21.04.2020 08:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Адвокат: За что могут оштрафовать на 15 тысяч из-за коронавируса

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Гражданам начали выписывать штрафы за поход в магазин, приглашение в гости или даже за прогулку с ребенком в парке и на детской площадке. Суммы существенные - от 15 тысяч рублей. Вместе с адвокатом Рустамом Черновым "РГ" разобралась, кого и за что могут оштрафовать.
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

Рустам, давайте для начала напомним, кому предписано сегодня сидеть дома?

Рустам Чернов: Есть категория людей, кому по решению санитарных врачей вообще нельзя сейчас выходить из дома, даже, чтобы вынести мусор или купить продукты.

Это люди, которые либо больны коронавирусом и лечатся дома, либо они приехали из-за границы и находятся в двухнедельной самоизоляции или контактировали в заболевшими. Всем им должны выдавать предписания. Также санитарные врачи переписывают их паспортные данные и периодически навещают, чтобы убедиться, что эти люди дома.

В некоторых регионах после того, как заболел кто-то из соседей, на подъездах появляются объявления, что все жильцы обязаны сидеть дома. Что это значит?

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Рустам Чернов: В регионах правила разные. Но подобные ограничения всегда персонифицированные. То есть, если у санитарных врачей есть основания полагать, что в зоне риска все соседи по подъезду, они должны обойти каждую квартиру, предупредить и переписать персональные данные жильцов.

Возможно, в тех случаях, о которых вы говорите, обход был. Но не все в это время были дома. Кто-то - на работе или выходил в аптеку. Поэтому, если в вашем подъезде появилось объявление, что всем надо самоизолироваться, следует позвонить на "горячую линию" управления Роспотребнадзора в регионе и уточнить конкретную ситуацию по вашему дому.

Почему тех, кто никуда не ездил и не контактировал с заболевшими COVID-19, штрафуют за прогулку в парке или на детской площадке?

Рустам Чернов: Во многих регионах детские площадки, парки и скверы вошли в число мест, которые запрещено посещать до снятия всех ограничений. Но эти места должны быть обозначены, людям должно быть понятно, что туда заходить нельзя. Например, детские площадки обматывают барьерными лентами, в парках закрывают ворота и вешают объявления.

Что делать, если вас останавливают сотрудники полиции?

Рустам Чернов: Если в вашем регионе введены пропуска, то нужно по требованию предъявить пропуск и удостоверение личности или рассказать о цели вашего выхода из дома, если вы идете из магазин, можете предъявить чек.

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Помните, сотрудники полиции также должны представиться. Если остановившие вас люди требуют "заплатить штраф на месте", не соглашайтесь, это обман, штрафы выносятся исключительно по решению суда.

Если сотрудники полиции уверены, что вы совершили нарушение, они предложат вам пройти с ними в отделение для составления протокола. В случае, если вы откажетесь, то вас могут задержать на срок до трех часов. В протоколе вы можете указать, что не согласны с действиями полицейских и указать, что выход из дома или нахождение в той или иной локации были продиктованы острой необходимостью.

После составления протокола полицейские попрощались и отпустили вас на все четыре стороны. Что будет дальше?

Рустам Чернов: Суд. Как правило, заседания происходят на следующий день после составления протокола. Дату и время вы можете уточнить у полицейских или позвонить в суд вашего района. Помните, прийти на судебное заседание в ваших интересах.

Что происходит на суде?

Рустам Чернов: На судебном заседании озвучиваются все обстоятельства происшествия. У вас будет возможность высказать свои аргументы.

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Если вы сможете доказать, что не нарушали законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, например, шли через сквер, потому что это единственная дорога до метро, то штрафа, соответственно, не будет. Если вас признали виновным в совершении правонарушения, то у вас есть право обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

Можно ли как-то снизить штрафы? 15 тысяч слишком много за прогулку.

Рустам Чернов: В Кодексе РФ об административных нарушениях в РФ штрафы четко зафиксированы, они не зависят от уровня дохода гражданина. В статья 6.3, где как раз прописаны санкции за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательство, 15 тысяч - минимальная планка. Как правило, суды назначают именно такое наказание, а максимальный штраф по этой статье - 40 тысяч.

Что делать, если для оплаты штрафа нет денег?

Рустам Чернов: На добровольную уплату штрафа дается два месяца. Затем в дело вступают судебные приставы.

Если вы лишились работы, если доход вашей семьи на уровне МРОТ на человека, если у вас есть маленькие дети, то никто отбирать последние деньги у вас не будет. Пристав может закрыть ваше дело спустя два месяца с начала исполнительного производства с формулировкой, что взыскание невозможно.

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