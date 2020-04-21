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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Кино без камеры

Документалисты снимут фильм о блокаде в режиме онлайн
Текст: Евгения Цинклер ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8141)
Петербургская киностудия "Лендок" приступила к съемкам фильма "Эхо блокады". Этот проект будет полностью реализован в дистанционном формате.

Документальная лента соединит кинохронику военных лет, личные архивы, воспоминания очевидцев и рассказы близких родственников ленинградцев, переживших блокаду.
Петербургская художница показала блокадные фотографии в цвете

- В этом фильме мы увидим лица тех, кто продолжает чтить и передавать из поколения в поколение память о подвиге простых ленинградцев. Узнаем о том, как война пришла в каждый их дом и как люди смогли отстоять свой город, не теряя надежды. Услышим истории о мужестве, проявленном защитниками блокадного Ленинграда, об их жизни до и после блокады, - рассказывают авторы проекта. - При создании киноленты будет использован дистанционный формат: съемки из дома, интервью по скайпу, скринлайфы. Фильм расскажет о том, о чем нельзя вспоминать без содрогания. Но только в тихих сокровенных беседах наших героев наедине с собой.

Необычный формат киноленты продиктован не только необходимостью соблюдать самоизоляцию. Пожилым людям будет проще рассказывать о страшном и личном не посторонним людям из съемочной бригады, а самым близким людям или даже самому себе. Документалисты готовы принять воспоминания любым удобным дистанционным способом: по скайпу, по телефону или записанные на камеру в домашних условиях.

В Петербурге появится институт истории и блокады Ленинграда

В этом блокадникам обещают помочь родственники.

- Я уже почти уговорила свою бабушку принять участие в этом проекте, - признается петербурженка Инна Львова. - Как и большинство блокадников, она не любит вспоминать о тех страшных годах. Но я же знаю, что думать о пережитом она не перестает никогда. Не буду смущать бабулю даже своим присутствием. Поставлю перед ней смартфон с включенной камерой и оставлю одну. Пусть выговорится. Для нас всех очень важно сохранить такие свидетельства...

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