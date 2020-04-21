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21.04.2020 16:56
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Эрмитаж восстановится через месяц после снятия режима изоляции

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

После снятия всех ограничительных мер в Петербурге Эрмитажу потребуется месяц, чтобы привести себя в порядок, и еще один месяц, чтобы наладить нормальный поток посетителей. Об этом на онлайн-встрече с журналистами заявил директор музея Михаил Пиотровский.

- Мерой успеха музея я бы назвал не показатели числа посещений, а качества наших посетителей, - подчеркнул Пиотровский. - После многочисленных онлайн-экскурсий и общения с нашими сотрудниками в режиме онлайн, мы поняли, что приросли зрителями, которые готовы приходить к нам снова и снова. Это самый драгоценный наш зритель, готовый вкушать "деликатесные блюда", а не пользоваться "фастфудом", то есть экскурсиями бегом-бегом.

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За время закрытия музея количество посещений его парадоксальным образом увеличилось: в соцсетях и на сайте Эрмитажа сейчас насчитывается около 20 миллионов посетителей.

Новый формат общения со зрителями, по словам директора Эрмитажа, сформирует и новый формат меценатства - он передвинется в цифровую сферу. А восстановить прежний объем зрителей удастся спустя два месяца после снятия всех мер ограничения.

- У нас не как в Лувре, где 70 процентов зрителей составляют туристы, - подчеркнул Михаил Пиотровский. - В числе наших зрителей туристы составляют примерно 40-50 процентов. А общий поток зрителей мы восстановим, надеюсь, к концу года.

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