Архангельские ученые пришли к выводу, что северный верховой торф можно использовать в качестве сорбента при ликвидации нефтяных загрязнений в Арктике. И это далеко не единственное полезное свойство природного ресурса, который долгое время рассматривали исключительно как топливо. В частности, он содержит биологически активные вещества - например, растительные стероиды, которые широко применяются в фармакологии. Как показали исследования, в Поморье торф очень хорошо сохраняет ценные соединения, синтезированные растениями.

Разнообразные свойства торфа позволяют создать комплексное производство продукции из сырья, идеально подготовленного болотной средой, утверждают ученые. Поскольку в СЗФО находится более 10 процентов торфяных запасов страны (около 20 миллиардов тонн), такие выводы открывают новые возможности для перерабатывающей промышленности округа.

- Торф можно назвать одним из самых перспективных ресурсов нашего региона, - полагает заведующая лабораторией болотных экосистем Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН Светлана Селянина. - Но долгое время его потенциал оставался неизученным. Когда мы совместно с коллегами из Минска и Томска занялись исследованиями торфа, перед нами открылось множество направлений. Как и другие составляющие болота, он выполняет важнейшие функции, которые можно использовать. Так, в качестве биобарьера торф удерживает поступающие с осадками загрязнители от попадания в водоток. Следовательно, мы можем получать из него сорбенты. Они будут особенно полезны при сборе остатков нефтепродуктов в Арктике, поскольку не оказывают вредного воздействия на экосистему. С помощью торфа также можно сорбировать выделения аммиака на животноводческих предприятиях. И это лишь одна из его функций.

Ученые считают, что сжигать этот ресурс - не лучшая идея

Торф образуется при неполном разложении растений, и в каждом регионе это происходит по-разному, поясняет ученый. В холодных и влажных условиях Севера лучше сохраняются исходные вещества - например, фитостерины, которые используются для борьбы с "плохим" холестерином.

- Вещества стероидной природы, которые накапливаются в торфе, широко применяются для регулирования липидного обмена и лечения аллергических заболеваний. Причем извлекать их из северного торфа несложно. Если производство торфяного воска для медицинской промышленности в Белоруссии или Сибири требует многоступенчатой очистки, то у нас практически сразу можно извлечь готовый высококачественный продукт, - отмечает Светлана Селянина.

В советское время торф широко применялся в топливной энергетике. Но с 1990-х годов его добыча сократилась примерно в 20 раз из-за масштабного перехода на газ. В последнее время много говорится о возвращении торфа в хозяйственный оборот, но снова же в качестве топлива. Однако ученые считают, что сжигать этот ресурс - не лучшая идея. Многие страны отказываются от такого использования торфа и переключаются на глубокую переработку.

Кстати

Архангельские исследователи разработали и аттестовали единственную в стране методику оценки группового состава торфа. Она позволяет с высокой степенью точности определить, какие продукты можно получить из ресурса того или иного региона. До сих пор торф оценивали только по содержанию золы и гуминовых веществ, которые позволяли узнать лишь то, можно ли его сжигать или он будет засорять топки.