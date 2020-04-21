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21.04.2020 17:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Калининградский зоопарк принял найденного на пляже тюлененка

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Калининградский зоопарк взял на реабилитацию детеныша балтийского тюленя, найденного в истощенном состоянии на берегу моря. Специалисты выходят и откормят тюлененка, после чего выпустят в Балтику.
Фото: Пресс-служба Калининградского зоопарка Фото: Пресс-служба Калининградского зоопарка
Фото: Пресс-служба Калининградского зоопарка

Как сообщили в пресс-службе Калининградского зоопарка, тюлененка нашли жители поселка Заостровье 29 марта. Он был сильно истощен и обезвожен, на шее загноившиеся кусанные раны.

Судя по тому, что найденыш полностью перелинял - сменил детский белый мех на серый взрослый, - ему примерно месяц-полтора. К этому возрасту он должен был весить 30-40 килограммов, но едва дотягивал до 16 кило.

Фото: vk.com/sealrescue
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Первый этап лечения ластоногого взяли на себя сотрудники Института "Биосфера Балтики" - некоммерческой организации, которая специализируется на спасении диких птиц и рукокрылых. Консультациями им помогали специалисты Калининградского зоопарка и петербургского "Фонда друзей балтийской нерпы".

Тюлененок быстро пошел на поправку, поскольку сразу начал есть самостоятельно. Когда стало понятно, что он не представляет опасности для других животных, его передали для дальнейшей реабилитации в Калининградский зоопарк.

Здесь тюленя после обследования поместят в большой бассейн, где он будет набирать вес. Когда специалисты сочтут его готовым к самостоятельной жизни, то выпустят в Балтийское море, это может произойти уже в мае.

Зоопарк уже несколько лет помогает тюленятам, которых на побережье находят каждую весну находят на морском побережье. В 2018 году специалисты зоопарка вылечили и возвратили в естественную среду обитания трех тюленей, в 2019-м - четырех.

Однако муниципальная организация не имеет право расходовать средства на помощь диким животным, являющимися по закону федеральной собственностью. Поэтому, как и в прошлые годы, зоопарк объявляет сбор средств населения на прокорм и реабилитацию тюленей.

Фото: Пресс-служба "Фонда друзей балтийской нерпы"
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- Основная причина, почему самки тюленей бросают детенышей, не докормив их до нужного веса - фактор беспокойства, - пояснила директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова. - В нашем регионе практически нет безлюдных пляжей. Соответственно, с ростом численности тюленей на Балтике (что сейчас и происходит) и уменьшением площади льдов на севере Балтики (где происходит основное размножение тюленей) таких найденышей будет все больше и больше.

Ни зоопарк, ни частные единичные инициативы не в состоянии справиться с таким наплывом, считает Светлана Соколова, поэтому создание реабилитационного центра для тюленей (по примеру Гданьска, Клайпеды, Санкт-Петербурга и многих других приморских городов) - давно назревшая необходимость. И это должен быть либо филиал на базе одного из научных или природоохранных центров, либо формат государственно-частного партнерства.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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