Летчики Балтфлота провели воздушный бой над Калининградской областью

Плановые полеты над материковой частью Калининградской области и над морем провели летчики авиасоединения морской авиации Балтийского флота.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в полетах было задействовано более 10 летательных аппаратов различных типов. Все они отрабатывали разные задачи.

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24 разыграли тактические эпизоды по огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, а также ведению воздушной разведки.

Пилоты истребителей Су-27, тренируясь в ведении современного маневренного воздушного боя, в ходе тактического противоборства поочередно вели поиск, обнаружение и уничтожение самолетов условного противника. Они выполнили наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки в небе, отрабатывая технику пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях и условно используя вооружение истребителей.

Одновременно на аэродроме Донское тренировались вертолетчики, прикрывавшие высадку морского десанта на необорудованное побережье. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортных вертолетов Ми-8 вели воздушную разведку и атаки по наземным целям условного противника. Пилоты корабельных вертолетов Ка-27 и Ка-29 выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки и провели поиск подводных лодок условного противника в дневное и ночное время.