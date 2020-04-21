На Вологодчине приняты беспрецедентные меры по борьбе с пандемией

В Вологодской области выписали первых пациентов, проходивших лечение с диагнозом "новая коронавирусная инфекция". По словам экспертов, эффективная помощь стала возможна благодаря тем мерам, которые приняты сегодня в регионе.

Мобильные КПП заработали как на основных трассах вокруг областного центра, так и при въезде в регион. Их формируют из сотрудников полиции, администрации, Ростехнадзора, медиков, которые призваны выявлять граждан, въезжающих на территорию Вологодского района из других регионов, а также нарушителей режима самоизоляции. При этом на территорию района допускаются только те водители и пассажиры, чьи документы подтверждают регистрацию на территории района.

А на КПП при въезде в регион проводятся замеры температуры, выдача памяток об ответственности за распространение инфекции, заполнение анкет и внесение в специальную базу данных. Информация обо всем транзитном транспорте также заносится в базы, а его перемещение отслеживается вплоть до выезда из региона.

Кроме того, по требованию губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова отработан новый механизм маршрутизации пациентов. Согласно рекомендации Минздрава РФ, все пациенты с признаками ОРВИ и пневмонии считаются потенциально зараженными COVID-19. Они госпитализируются в боксированные инфекционные отделения. Их на территории области 10. Здесь пациенты дообследуются на наличие коронавирусной инфекции и при отрицательном результате анализа получают лечение. Тяжелые формы внебольничной пневмонии при отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию лечат в медсанчасти "Северсталь", вологодской областной клинической больнице и вологодской городской больнице N 1. Пациентов со средней и тяжелой формами COVID-19 принимают в вологодской городской больнице N 1 и череповецкой городской больнице. В медучреждениях приготовлено по 300 коек. В Вологде пока все они пустуют, а в Череповце проходят лечение 27 пациентов.

Напомним, что сегодня в регионе подлежат обследованию на COVID-19 контактировавшие с больными коронавирусной инфекцией, заболевшие ОРВИ старше 65 лет, заболевшие внебольничной пневмонией, приехавшие из-за границы с признаками ОРВИ. Кроме них, по решению штаба по коронавирусной инфекции при губернаторе области обследуются также лица, не имеющие признаков простудных заболеваний и не являющиеся контактными с заболевшими COVID-19 перед плановой госпитализацией, прибывшие из других регионов РФ и зарубежных стран, иностранные граждане, прибывшие в регион в течение последних 14 дней, лица из групп повышенного риска (таксисты, кондукторы, продавцы и т. д.), а также медработники.

На поддержку медиков выделено 187 миллионов рублей

Особое внимание в регионе уделено и материальному стимулированию врачей специализированных стационаров для коронавирусных больных.

С каждым днем нагрузка на медработников увеличивается, пик пандемии на Вологодчине прогнозируется к середине мая. Поэтому в начале апреля на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 47 миллионов рублей перечислены в областную казну из федерального резервного фонда. По поручению губернатора еще 23 миллиона рублей выделено дополнительно из собственных средств бюджета области. С учетом этих решений объем поддержки медиков из группы риска в общей сложности составит 187 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Конкретные суммы утверждены порядком выплат, документ глава региона подписал 13 апреля. Финансовая помощь предназначена врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, привлеченному непосредственно к оказанию помощи коронавирусным больным и вологжанам с подозрением на эту инфекцию, а также бригадам скорой медицинской помощи.

В сумме выплаты врачам скорой медицинской помощи составят порядка 90 тысяч рублей; врачам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, - 40 тысяч рублей; врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарах, - до 130 тысяч рублей. Медработникам среднего звена скорой помощи - до 45 тысяч рублей; фельдшерам и медицинским сестрам по приему вызовов скорой медицинской помощи - около 10 тысяч рублей; медработникам, участвующим в оказании первичной медико-санитарной помощи, - до 45 тысяч рублей.

Медработники среднего звена стационаров получат до 75 тысяч рублей, младший медперсонал, обеспечивающий условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, - до 10 тысяч рублей, для оказания помощи в стационарах - до 40 тысяч рублей. Первые выплаты медики получат с заработной платой за текущий месяц.

- Сейчас все силы направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией, и врачи берут на себя повышенные риски. Поддержка сотрудников медицинских учреждений сегодня особенно важна, так как от их работы зависят здоровье и жизни всех нас, - сказал губернатор области Олег Кувшинников. - Уверен, принятые решения помогут работникам наших медицинских учреждений оставаться спокойными, несмотря ни на что, действовать максимально грамотно и профессионально.