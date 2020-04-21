Несколько сотрудников администрации Ленобласти заразились COVID-19

У нескольких человек, работающих в администрации Ленинградской области, подтверждено заболевание COVID-19, сообщил в социальных сетях губернатор региона Александр Дрозденко.

"Перешли в максимально дистанционный режим работы", - отметил губернатор. В частности, содержание сегодняшнего онлайн-совещания чиновников Ленобласти таково: введение утреннего режима работы почты, аптек и магазинов только для пожилых людей, находящихся в зоне повышенного риска, возможность возобновления работы парикмахерских там, где нет случаев выявления COVID-19, продление апрельских проездных на май и июнь.

Согласно данным регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, за последние сутки в двадцати населенных пунктах Ленинградской области выявлено 42 новых случая заболевания.

Общее количество заболевших в Ленобласти по состоянию на 21 апреля составляет 496 человек, 33 - вылечились. Летальных исходов не зафиксировано.