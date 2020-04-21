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21.04.2020 17:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Несколько сотрудников администрации Ленобласти заразились COVID-19

Текст: Евгения Цинклер (Ленинградская область)

У нескольких человек, работающих в администрации Ленинградской области, подтверждено заболевание COVID-19, сообщил в социальных сетях губернатор региона Александр Дрозденко.

В Ленобласти муниципальный чиновник заразился COVID-19

"Перешли в максимально дистанционный режим работы", - отметил губернатор. В частности, содержание сегодняшнего онлайн-совещания чиновников Ленобласти таково: введение утреннего режима работы почты, аптек и магазинов только для пожилых людей, находящихся в зоне повышенного риска, возможность возобновления работы парикмахерских там, где нет случаев выявления COVID-19, продление апрельских проездных на май и июнь.

Согласно данным регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, за последние сутки в двадцати населенных пунктах Ленинградской области выявлено 42 новых случая заболевания.

Общее количество заболевших в Ленобласти по состоянию на 21 апреля составляет 496 человек, 33 - вылечились. Летальных исходов не зафиксировано.

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У нескольких сотрудников администрации #ленобласть подтверждено заболевание коронавирусом. Перешли в максимально дистанционный режим работы. Сегодня по видеосвязи обсудили: - продление на май-июнь льготных проездных, приобретённых в этом месяце - введение специального утреннего режима работы магазинов, аптек и почты только для пожилых ленинградцев; - возможность открытия парикмахерских в районах, где нет динамики роста заболеваемости. Берегите себя и близких! #стопкоронавирус #дрозденко

Публикация от Дрозденко Александр (@drozdenko_au)

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Распространение коронавируса COVID-19

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