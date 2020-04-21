Новости

В Краснодаре объявили охоту на нарушающих карантин шашлычников 15:47
Полиция задержала екатеринбуржца, который угрожал взорвать дом 15:45
Колл-центр "Мы вместе" принял 1,5 миллиона звонков за один месяц 15:44
Грузовики смогут ездить по Москве ночью без цифровых пропусков 15:35
Петербург прошел первую волну коронавируса 15:34
В особняке на Рублевке обнаружили семейную нарколабораторию 15:29
Hyundai Creta с 7-местным салоном позволил рассмотреть себя в профиль 15:25
В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 12 15:19
В Испании в этом году не будет знаменитых забегов с быками 15:18
В Чувашии обнаружили коронавирус у заключенной в СИЗО 15:13
В Сочи предпринимателя оштрафовали за добычу камня в карантин 15:12
Президент Беларуси объяснил свое решение о начале занятий в школах 15:08
Московские кондитеры передали медикам несколько сот килограммов конфет 15:07
В ночь на 22 апреля можно будет увидеть максимум метеорного потока Лириды 15:07
Путин обсудит поддержку внутреннего туризма после пандемии 15:05
Сигнал 5G покроет весь северный склон Эвереста к концу апреля 15:02
Извержение вулкана на Камчатке сфотографировали с борта МКС 15:01
У Mercedes-Benz G-Class, проданных в России, нашли проблемы с проводкой 15:01
Магазинам рекомендовали не давать покупателям взвешивать продукты 15:00
Медведев предложил распространить на НКО меры поддержки бизнеса 14:54
Какое видео россияне смотрят на карантине 14:50
Австрийские эксперты назвали наиболее эффективные лекарства от COVID-19 14:44
В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора 14:42
В Португалии получателей почты освободили от необходимости ставить подпись 14:42
В Татарстане 14 работников кондитерской фабрики заразились COVID-19 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
21.04.2020 15:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербург прошел первую волну коронавируса

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербург прошел первую волну коронавируса, на очереди - вторая волна. Ситуация развивается по среднему сценарию, об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства города.

На бывшей площадке ПМЭФ "Ленэкспо" откроют госпиталь для больных COVID-19

- Мы предусматриваем различные варианты в зависимости от ситуации - от самых средних, по которым сегодня идет Петербург, и это себя оправдывает, до самых жестких - вплоть до введения пропусков, - отметил губернатор.

На сегодняшний день в Петербурге зафиксировано 1973 случая коронавирусной инфекции. 11 пациентов скончались, 254 человека вылечились.

Александр Беглов сообщил, что на сегодняшний день в больницах Петербурга в тяжелом состоянии находятся 122 пациента с COVID-19, из них 51 человек лежит в реанимации. Цифры по внебольничной пневмонии больше: в тяжелом состоянии 759 пациентов, в реанимации - 176 человек. К аппаратам ИВЛ в городских больницах подключены 27 пациентов с коронавирусной инфекцией и 74 человека с внебольничной пневмонией.

В Петербурге введен ряд ограничительных мер. В частности, гражданам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, работа значительного количества предприятий и организаций остановлена, не работают точки общепита, предприятия сферы услуг, введен запрет на посещение парков, скверов и детских площадок.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Курс евро превысил 83 рубля
За сутки в России подтверждено 5642 случая COVID-19 в 78 регионах
Правительство предложило ввести электронную однократную визу
Цена нефти Brent впервые опустилась до уровня 2002 года
МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу
Какими средствами можно гарантированно уничтожить коронавирус
Пять способов подключить интернет на даче