Петербург прошел первую волну коронавируса, на очереди - вторая волна. Ситуация развивается по среднему сценарию, об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства города.

- Мы предусматриваем различные варианты в зависимости от ситуации - от самых средних, по которым сегодня идет Петербург, и это себя оправдывает, до самых жестких - вплоть до введения пропусков, - отметил губернатор.

На сегодняшний день в Петербурге зафиксировано 1973 случая коронавирусной инфекции. 11 пациентов скончались, 254 человека вылечились.

Александр Беглов сообщил, что на сегодняшний день в больницах Петербурга в тяжелом состоянии находятся 122 пациента с COVID-19, из них 51 человек лежит в реанимации. Цифры по внебольничной пневмонии больше: в тяжелом состоянии 759 пациентов, в реанимации - 176 человек. К аппаратам ИВЛ в городских больницах подключены 27 пациентов с коронавирусной инфекцией и 74 человека с внебольничной пневмонией.

В Петербурге введен ряд ограничительных мер. В частности, гражданам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, работа значительного количества предприятий и организаций остановлена, не работают точки общепита, предприятия сферы услуг, введен запрет на посещение парков, скверов и детских площадок.