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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту срыва дистанционных уроков.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки. Кстати, иногда он назывался сотрудником минобразования.

Провести проверку по этому инциденту поручил лично председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Следствие пришло к выводу, что произошедшее может быть делом рук некого "Артура Амаева". На своей странице в соцсетях он представляется как "стример" и "пранкер". Занимается тем, что снимает розыгрыши и транслирует потоковое видео.

Сейчас сотрудники СК разыскивают "Артура Амаева" и продолжают изучать обстоятельства срыва уроков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "неправомерный доступ к компьютерной информации" (часть 1 статьи 272 Уголовного кодекса РФ). Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до двух лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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