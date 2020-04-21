Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту срыва дистанционных уроков.

Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки. Кстати, иногда он назывался сотрудником минобразования.

Провести проверку по этому инциденту поручил лично председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Следствие пришло к выводу, что произошедшее может быть делом рук некого "Артура Амаева". На своей странице в соцсетях он представляется как "стример" и "пранкер". Занимается тем, что снимает розыгрыши и транслирует потоковое видео.

Сейчас сотрудники СК разыскивают "Артура Амаева" и продолжают изучать обстоятельства срыва уроков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "неправомерный доступ к компьютерной информации" (часть 1 статьи 272 Уголовного кодекса РФ). Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до двух лет.