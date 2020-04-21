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21.04.2020 17:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин обсудил с Алихановым борьбу с коронавирусом

Текст: Кира Латухина

Президент обсудил с калининградским губернатором в режиме видеоконференции ситуацию с коронавирусом. Региональный лидер доложил обстановку и попросил поддержать отельеров.

Выявлено 138 случаев коронавируса, несколько часов назад подтверждено еще шесть, сообщил Антон Алиханов. В тяжелом состоянии только один больной, на ИВЛ. Показатель выписанных неплохой. Развернуто 707 коек в четырех медицинских организациях - с опережением норматива. И будет еще больше - чтобы сгладить даже самые резкие пики, заверил глава региона. 54 ИВЛ уже есть и еще 18 - в других медорганизациях. В области почти 90 процентная обеспеченность медицинским оборудованием. Нет проблем и по лекарствам.

Фото: Денис Гришкин/РИА Новости
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"Открыли работу промышленных предприятий, чтобы экономика не останавливалась, с соблюдением всех требований защиты людей, которые работают", - доложил Алиханов. Выделили средства на программу льготных займов для бизнеса, ввели рассрочку арендных платежей для застройщиков, прямые выплаты для микропредприятий и допвыплаты к пособиям по безработице.

"В целом, ситуация контролируемая и у нас уже готов план постепенного открытия других секторов экономики", - сообщил губернатор, добавив, что торопиться с ослаблением режима не будут, чтобы не допустить взрывного роста заболевших. Но есть надежда, что ситуация не будет сильно ухудшаться.

Калининградский губернатор, как и глава Приморья перед ним, на встрече с президентом также заговорил о туризме. "Когда эта напасть пройдет - в июне, летом - внутренний туризм будет крайне востребован в нашей стране", - заметил он и попросил поддержать гостиничный бизнес.

Глава государства прямо во время разговора связался с министром финансов, чтобы спросить о компенсациях в связи с выплатой таможенных платежей и сборов в особой зоне Калининграда. С этого года предусмотрено сокращение и губернатор попросил зафиксировать определенную часть на все время. Владимир Путин поручил Антону Силуанову обсудить вопрос с главой региона и как минимум продлить льготный период на ближайшие два года. И в 2020-2021 году компенсировать расходы, связанные с таможенными процедурами, в полном объеме.

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