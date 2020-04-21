Сантехники, электрики, репетиторы Новгородчины готовятся к росту конкуренции на рынке бытовых услуг. Эксперты прогнозируют рост безработицы после пандемии и ждут всплеска предложений в сфере услуг. Расценки при этом снижать никто не планирует - уже несколько лет они и так не повышались.

В Новгородской области за последние три года - с 2017-го по 2019-й - количество рабочих мест уменьшилось на 15 тысяч. За десять лет количество рабочих мест сократилось более чем на 32 тысячи. Не уехав на заработки в мегаполисы или не найдя новой работы в регионе, часть новгородцев попадают на рынок оказания услуг. Востребованы сантехники, электрики, сиделки и репетиторы.

- Статистики, сколько на Новгородчине репетиторов, надомников, массажистов и помощников разных, нам никогда не озвучивали, и ее, может быть, просто не существует. Думаю, очень много таких, - поделилась с "РГ" член новгородского Союза предпринимателей, член общественного совета при УФНС Новгородской области Юлия Ротанова. - Потенциально самозанятость может изменить ситуацию в будущем, потому что налоги четыре и шесть процентов - это реальная возможность легализоваться. Статус самозанятого в Новгородской области еще недоступен, поэтому кто-то оформляет ИП, а кто-то кладет плитку или тянет провода неофициально. И вот неофициальных - большинство.

Самой популярной услугой на рынке можно считать комплексную - "Муж на час". В Великом Новгороде частные мастера - электрики и сантехники - рекламируют себя, предлагая услуги от 100 до 300 рублей. Но это только в объявлениях, а на деле цена оказывается выше. При этом никто никакой гарантии из частников не дает. Все на честном слове и доверии.

- За 200 рублей приеду и посмотрю, оценю ситуацию и скажу, что нужно сделать со смесителем, - говорит о работе сантехник Александр. - Если заменить слив, например, то нужно будет съездить его купить, поэтому за всю работу 700 рублей возьму и плюс стоимость слива. Выезжаю сейчас на заказы ежедневно, несмотря на пандемию и самоизоляцию. Краны текут независимо от ситуации вокруг.

Сложнее репетиторам, сиделкам, няням. Многие занятия отменены, а бывшие заказчики на самоизоляции дома сами присматривают за родственниками.

Искать исполнителей работ молодежь сегодня предпочитает через специализированные сайты, а старшее поколение высматривает объявления в бумажных газетах или пользуется проверенными телефонами от знакомых. И чем меньше городок, тем "сарафанное радио" надежнее. Работают на этом рынке самостоятельные мастера или можно обратиться в компанию. Подберут.

Если хочется гарантии и четких расценок - это уже в специализированные фирмы. Компании занимаются подбором мастеров и распределением заказов. За свои услуги получают или заранее оговоренный процент, или фиксированную сумму.

В Чудово специализированное бытовое агентство работает уже три года. В 2017 году супруги Ревкины создали бюро по оказанию услуг. Галина - профессиональный кадровик, Анатолий - мастер (и сантехник, и столяр, и электрик). Оставшись без работы несколько лет назад, они решили оказывать услуги чудовцам, зарегистрировали ИП, но, чтобы было легче искать заказы, арендовали офис, дали рекламу. Для расширения спектра услуг решили привлекать мастеров со стороны.

- Город у нас маленький, а тех, кто подрабатывает неофициально, много. Поэтому по одному виду услуг объем заказов очень маленький. Поэтому и сделали максимально широкую сферу услуг, - поделилась с "РГ" предприниматель Галина Ревкина. - Проблема лишь в том, что честных людей не много. Часть работников, особенно это касается сиделок, договариваются с нашими клиентами работать в обход нас. Но в нашем городе это утаить сложно, и нам рано или поздно становится известно об этом. С этими людьми приходится прощаться. За три года работы человек десять таких было.

Расценки на услуги в Чудово устоявшиеся и не менялись последние три-четыре года, в целом по рынку одинаковы: разнорабочие берут 250 рублей в час, грузчики - 500 рублей, заменить розетку или выключатель - 200 рублей, репетитор - 400 рублей учебный час.

Бизнес по организации услуг сложно назвать высокодоходным и сверхрентабельным. По словам чудовских предпринимателей, хватает только на оплату коммунальных услуг, налогов и зарплату двух сотрудников: уборщицы и менеджера по приему и распределению заказов. Схема работы строится по принципу: от 10 до 30 процентов от стоимости заказа забирает бюро, остальное - исполнитель, работник.

В ближайшей перспективе эксперты опасаются падения платежеспособности населения. Оказывать бытовые услуги начнут бывшие работники закрытых предприятий. И часто неофициально, без гарантии

- Отделочники, работающие со своим инструментом, платят нам 20 процентов, водители на своих машинах - 10 процентов, остальные - 70 процентов, - рассказала Галина Ревкина. - Мы в основном держимся на сарафанном радио, и наработана уже база постоянных клиентов. На некоторые заявки к нам клиентов направляет МЧС, например, вскрыть замки. Ну и репетиторы востребованы постоянно. В офисе оборудовано два учебных кабинета. С сентября по май они практически полностью в работе.

Часть клиентов приходит в бюро из социальных сетей, а вот собственный сайт пришлось закрыть. Хостинг обходился в пять тысяч рублей за год при крайне низкой посещаемости. Сайты бесплатных объявлений в Чудово тоже работают плохо. Предприниматели уверяют, что интернет-сервисами пользуются в основном приезжие.

В областном центре ситуация несколько иная. И конкуренция в Великом Новгороде на рынке больше, и цены на сами работы повыше на 20-30 процентов. Сейчас в городе работает одно местное агентство по подбору мастеров, а также с переменным успехом появляются и исчезают иногородние.

- Они работают на "удаленке", то есть головной офис и диспетчер в другом городе, а мастера местные. Но такие компании надолго не задерживаются, - рассказал руководитель новгородского агентства бытовых услуг, предприниматель Константин Столяров. - Почему не получается? Ну, возможно, потому что в сфере услуг надо всегда быть в прямом контакте с клиентом и нести ответственность за свою работу. А если "диспетчер на Камчатке, а заказчик в Калининграде", наверное, сложно построить работу так, чтобы этот заказчик захотел вернуться снова.

В ближайшей перспективе опрошенные "РГ" эксперты опасаются в первую очередь падения платежеспособности населения. Поток заказов может уменьшиться, а вот конкуренция возрастет. Оказывать бытовые услуги начнут бывшие работники закрытых предприятий. И часто неофициально, без гарантии.