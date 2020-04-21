Театр "Мюзик-холл" наполнил время изоляции просветительскими проектами

Новости

В Волгоградской области умер второй пациент с коронавирусом 12:02
В Москве задержали наркокурьера в форме доставщика еды 12:01
В Калужской области коронавирусом заболели еще 72 человека 11:55
Собянин выделил собственникам площадей и торговым центрам, снижающим арендаторам ставку, более 15 млрд рублей 11:52
В московском метро прекратили продажу билетов на одну поездку 11:50
В Mail.ru назвали дату запуска нового сервиса для видеозвонков 11:46
Ученые нашли способ продлить срок жизни солнечных батарей 11:45
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 54 человека 11:41
Биологи доказали: запланированная смерть нематод выгодна популяции 11:40
Вышел трейлер "Принца", нового мультсериала создателя "Гриффинов" 11:38
Лайфхаки автомобилистов. Как убрать с машины следы насекомых 11:37
В Бурятии начали розыск автора фейка о беспорядках в обсерваторе 11:35
Видео: в Москве продезинфицировали вокзалы 11:27
В Крыму на нарушителя самоизоляции заведут дело за дачу взятки 11:25
Вышел трейлер нового сериала от авторов "Американской истории ужасов" 11:20
Сертификация нового пистолета "Аспид" началась в России 11:19
Калининградский барк "Крузенштерн" вошел в Черное море 11:18
В Оксфордский словарь внесли изменения из-за COVID-19 11:16
В Японии полиция арестовала мужчину, удерживавшего в заложниках детей 11:13
Прилетевших из Турции уральских туристов поместят в санаторий 11:11
Выявлено еще одно осложнение из-за коронавируса 11:10
Премьер-министр Косово обвинил США в свержении правительства в Приштине 11:09
В Госдуме оценили призыв немецкого депутата к отмене санкций 11:06
В Якутске пациентка сбежала из обсерватора за спиртным 11:02
Российские светофоры научат сообщать о пешеходах за поворотом 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
21.04.2020 10:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Театр "Мюзик-холл" наполнил время изоляции просветительскими проектами

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский театр "Мюзик-Холл" представил слушателям "Путеводитель по оркестру". В режиме реального времени слушатели могли задать музыкантам интересующие их вопросы, узнать забавные случаи из жизни оркестра и научиться отличать звучания инструментов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Вячеслав Самодуров: Из кризисов люди выходят сильными

- Что такое симфонический оркестр? Для меня, как дирижера, оркестр - сам по себе серьезный инструмент, но инструмент необыкновенный, - говорит художественный руководитель театра и дирижер оркестра "Северная симфония" Фабио Мастранджело. - Он состоит из множества различных музыкальных инструментов, которые должны играть вместе, очень экспрессивно, иногда очень быстро, иногда очень медленно, то громко, то тихо, каждый раз подчеркивая суть исполняемого произведения.

Как этого добивается дирижер? Как происходит слияние множества личностей в одно? Об этом и не только шла речь во время онлайн-трансляции на сайте театра и его группах в соцсетях.

Гостям вечера маэстро Мастранджело рассказал об истории каждого из инструментов, имеющихся в оркестре, познакомил с музыкантами "Северной Симфонии", а они, находясь в виртуальном контакте со слушателями вечера, проиллюстрировали слова своего руководителя звучащей музыкой. Публика этого "путешествия по оркестру" не оставалась пассивной слушательницей, многие задавали вопросы музыкантам. Иногда неожиданные. Так у первой скрипки, Сандры Шиндер, зрители спросили, не хотела бы она овладеть каким-нибудь другим инструментом из арсенала оркестра, на что концертмейстер призналась: ей всегда очень нравилось звучание альта, и она планирует осваивать технику игры.

В свою очередь, альтист Дмитрий Якубовский рассказал, что специализироваться на игре на скрипке ему помешали собственная неусидчивость и плохие оценки в музыкальной школе: в результате, по его словам, пришлось "довольствоваться альтом".

Концертмейстер группы ударных инструментов Александр Шалимов раскрыл секреты сохранения ритма. Сергей Ушаков показал, какие звуки может издавать кларнет.

Фото: youtube.com/ Country Music
I Am Not a Dog on a Chain: Моррисси вернулся к своей лучшей форме

Благодаря концертмейстеру группы флейт Юрию Долгову зрители смогли познакомиться с техникой игры на этом удивительном инструменте. Антонина Шишканова напомнила о красоте звучания арфы, а концертмейстер Андрей Кунявский - фагота. Музыкальные зарисовки, исполненные концертмейстером группы труб Олегом Гречнёвым, еще раз подтвердили, что один из самых сильных и громких инструментов в оркестре - труба.

Сейчас видеозапись "Путеводителя по оркестру" сохраняется на сайте театра. А устроители приготовили новые сюрпризы в онлайн-афише "Мюзик-холла".

Важной акцией станут публикуемые в режиме онлайн встречи маэстро Фабио Мастранджело с Виктором Высоцким "Диалоги об итальянской музыке". Почему итальянцы поют на балконах во время самоизоляции? Чем отличается исполнение в стиле бельканто? Почему классическая опера зародилась в Италии? Чем так пленяла советских слушателей итальянская эстрада? Участники диалогов помогут слушателям найти ответы на эти и многие другие вопросы. А для того, чтобы ответы были совершенно понятны, иллюстрировать теоретические знания будет живая музыка: к разговору мэтров из собственных квартир по виртуальной связи подключатся музыканты "Мюзик-холла", находящиеся на самоизоляции.

Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток
В Москве после переливания плазмы трое пациентов выздоровели от коронавируса
ВОЗ: Ослабление ограничений в странах не означает завершения пандемии
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Tрамп временно приостановит иммиграцию в США из-за опасений новой пандемии
Книжные интернет-магазины открыли бесплатный или дешевый доступ к базе
Зельфира Трегулова - о мерах поддержки музеев государством