Театр "Мюзик-холл" наполнил время изоляции просветительскими проектами

Санкт-Петербургский театр "Мюзик-Холл" представил слушателям "Путеводитель по оркестру". В режиме реального времени слушатели могли задать музыкантам интересующие их вопросы, узнать забавные случаи из жизни оркестра и научиться отличать звучания инструментов.

- Что такое симфонический оркестр? Для меня, как дирижера, оркестр - сам по себе серьезный инструмент, но инструмент необыкновенный, - говорит художественный руководитель театра и дирижер оркестра "Северная симфония" Фабио Мастранджело. - Он состоит из множества различных музыкальных инструментов, которые должны играть вместе, очень экспрессивно, иногда очень быстро, иногда очень медленно, то громко, то тихо, каждый раз подчеркивая суть исполняемого произведения.

Как этого добивается дирижер? Как происходит слияние множества личностей в одно? Об этом и не только шла речь во время онлайн-трансляции на сайте театра и его группах в соцсетях.

Гостям вечера маэстро Мастранджело рассказал об истории каждого из инструментов, имеющихся в оркестре, познакомил с музыкантами "Северной Симфонии", а они, находясь в виртуальном контакте со слушателями вечера, проиллюстрировали слова своего руководителя звучащей музыкой. Публика этого "путешествия по оркестру" не оставалась пассивной слушательницей, многие задавали вопросы музыкантам. Иногда неожиданные. Так у первой скрипки, Сандры Шиндер, зрители спросили, не хотела бы она овладеть каким-нибудь другим инструментом из арсенала оркестра, на что концертмейстер призналась: ей всегда очень нравилось звучание альта, и она планирует осваивать технику игры.

В свою очередь, альтист Дмитрий Якубовский рассказал, что специализироваться на игре на скрипке ему помешали собственная неусидчивость и плохие оценки в музыкальной школе: в результате, по его словам, пришлось "довольствоваться альтом".

Концертмейстер группы ударных инструментов Александр Шалимов раскрыл секреты сохранения ритма. Сергей Ушаков показал, какие звуки может издавать кларнет.

Благодаря концертмейстеру группы флейт Юрию Долгову зрители смогли познакомиться с техникой игры на этом удивительном инструменте. Антонина Шишканова напомнила о красоте звучания арфы, а концертмейстер Андрей Кунявский - фагота. Музыкальные зарисовки, исполненные концертмейстером группы труб Олегом Гречнёвым, еще раз подтвердили, что один из самых сильных и громких инструментов в оркестре - труба.

Сейчас видеозапись "Путеводителя по оркестру" сохраняется на сайте театра. А устроители приготовили новые сюрпризы в онлайн-афише "Мюзик-холла".

Важной акцией станут публикуемые в режиме онлайн встречи маэстро Фабио Мастранджело с Виктором Высоцким "Диалоги об итальянской музыке". Почему итальянцы поют на балконах во время самоизоляции? Чем отличается исполнение в стиле бельканто? Почему классическая опера зародилась в Италии? Чем так пленяла советских слушателей итальянская эстрада? Участники диалогов помогут слушателям найти ответы на эти и многие другие вопросы. А для того, чтобы ответы были совершенно понятны, иллюстрировать теоретические знания будет живая музыка: к разговору мэтров из собственных квартир по виртуальной связи подключатся музыканты "Мюзик-холла", находящиеся на самоизоляции.