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21.04.2020 13:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые нашли способ получать электричество из водорослей

Текст: Вера Черенева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Синезеленые водоросли смогут использовать для получения электроэнергии. Прорывную разработку создала исследовательская группа из Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ".

Фото: iStock
Ученые нашли способ продлить срок жизни солнечных батарей

Как сообщает пресс-служба вуза, биотопливный элемент разрабатывался на основе двух типов цианобактерий Anabaena и Synechococcus. Это безядерные микрооганизмы. Особенность данных прокариотов в том, что они получают энергию из солнечного света, из воды берут электроны, а из воздуха - углерод.

Синезеленые водоросли участвуют в кислородном фотосинтезе и именно они ответственны зато, что более 2,3 миллиардов лет назад на Земле появился кислород. В природе Anabaena и Synechococcus широко распространены, но для экспериментов их культивируют в специальном ресурсном центре вуза.

Ученые создали несколько типов анодов, в основу которых легли стеклоуглерод, углекартон, а также углеродный войлок. Максимальную эффективность показали элементы и с использованием бактерий Synechococcus. При использовании гибридного углеродного анода она составила 183 милливатт на квадратный метр. Сейчас ученые работают над повышением эффективности биотопливного элемента.

Общество Наука Экономика Отрасли Энергетика Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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