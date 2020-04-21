Ученые нашли способ получать электричество из водорослей

Синезеленые водоросли смогут использовать для получения электроэнергии. Прорывную разработку создала исследовательская группа из Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ".

Как сообщает пресс-служба вуза, биотопливный элемент разрабатывался на основе двух типов цианобактерий Anabaena и Synechococcus. Это безядерные микрооганизмы. Особенность данных прокариотов в том, что они получают энергию из солнечного света, из воды берут электроны, а из воздуха - углерод.

Синезеленые водоросли участвуют в кислородном фотосинтезе и именно они ответственны зато, что более 2,3 миллиардов лет назад на Земле появился кислород. В природе Anabaena и Synechococcus широко распространены, но для экспериментов их культивируют в специальном ресурсном центре вуза.

Ученые создали несколько типов анодов, в основу которых легли стеклоуглерод, углекартон, а также углеродный войлок. Максимальную эффективность показали элементы и с использованием бактерий Synechococcus. При использовании гибридного углеродного анода она составила 183 милливатт на квадратный метр. Сейчас ученые работают над повышением эффективности биотопливного элемента.