Ученые нашли способ продлить срок жизни солнечных батарей

Принципиально новый подход к работе фотоэлектрических элементов солнечных батарей предложений исследователи из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Их изобретение позволит существенно продлить срок службы солнечных панелей без замены элементов.

Как сообщает пресс-служба СПбПУ, при эксплуатации солнечных панелей специалисты сталкиваются с целым рядом объективных сложностей. В частности, элементы подвергаются температурным колебаниям, осадкам, на них оседает пыль. Кроме того, в зависимости от расположения, часть панелей чаще оказывается в тени. Все эти это сказывается на эффективности работы солнечных панелей и их сроке службы.

Раньше панели, мощность которых падала сильнее всего, просто заменяли. Но это значительно удорожает получение энергии. В основе разработки петербургских ученых лежит другой принцип.

Научная группа Политеха сейчас разрабатывает технологию, которая позволяла бы солнечной станции генерировать максимально возможную мощность независимо от того, насколько характеристики панелей различны или различна их освещенность.

Предложенный исследователя СПбПУ новый подход к суммированию мощности панелей за счет перегруппировки приводит к существенному увеличению работоспособности конструкции. Так, экономия энергии возрастает более чем на пять процентов, а максимальная выходная мощность увеличивается до 99,89 процента. Результаты исследования опубликованы в журнале "Energy".