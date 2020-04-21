Ученый: Больных COVID-19 будет в три раза больше без самоизоляции

Пик заболеваемости коронавирусом придется в Петербурге на середину июня. Этот прогноз сделан с помощью математической модели распространения эпидемии COVID-19 в нашей стране. И в каждом регионе - своя модель и свои сроки, предупредил руководитель Центра национальной технологической инициативы "Новые производственные технологии" Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Алексей Боровков.

Он один из авторов создания этой математической модели. Ученый разъяснил журналистам, какие выводы можно сделать на ее основе о эффективности принимаемых в стране мер. И рассказал, как изменится экономика после победы над "короной".

Для создания модели учитывают несколько показателей, например, время, число людей, восприимчивых к вирусу и находящихся в инкубации.

Самый ключевой, самый важный показатель, подчеркивает Алексей Боровков, это интенсивность эффективных контактов, то есть интенсивность перехода инфицированных людей в категорию заболевших.

Ученый отмечает: на старте эпидемии считалось, что каждый инфицированный заражает 2-3 человек. Но недавно были опубликованы результаты исследования зарубежных ученых, показывающие, что этот коэффициент - 5-6. То есть один заболевший заражает 5-6 человек. Боровков подчеркивает: понятно, что интенсивность эффективных (то есть приводящих к заражению) контактов зависит от времени. А потому все запреты, которые вводятся в городах и других населенных пунктах страны, чрезвычайно важны.

Они направлены на снижение контактов. В одном только Петербурге с 13 марта по 3 апреля властями было принято девять ограничительных мер, включая постановления о самоизоляции, о переходе на дистанционное обучение и удаленную работу.

"У нас есть графики, доказывающие, что эти меры помогли не допустить взрывного развития ситуации, - говорит Алексей Боровков. - Но здесь крайне важно учесть такой момент: как только мы выйдем на плато, надо не сорваться в экспоненту вновь. Ослабление запретительных мер может дать социуму сигнал: теперь можно. И наращивание общения может привести к новому взрыву".

Алексей Боровков поясняет: создание модели происходит в условиях неопределенных данных. И потому прогнозные сценарии создаются не на точную дату, а на некий период - интервал времени. Это и называется пессимистический и оптимистический сценарии. "Характеристики ситуации, которые ожидаются по откалиброванной математической модели, мы выдаем заранее, а потом уточняем их по факту, - говорит ученый. - Пока все наши прогнозы сбываются". Каковы же они на будущее?

Сначала про оптимистический сценарий. "Если все запретительные меры, касающиеся самоизоляции, будут четко соблюдаться, - поясняет ученый, - то в первой половине июня мы будем иметь в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 40 тысяч зараженных". А если нет? "Если же распоряжения властей будут исполняться с серьезными нарушениями, - предупреждает Алексей Боровков, - то ситуация может ухудшиться в три раза".

Правомерен вопрос: а если власти вообще не ввели бы ограничительных мер? Что тогда? По оценкам ученого, тогда уже в 20-х числах мая в Петербурге и Ленобласти насчитывалось бы уже до двух миллионов инфицированных.

Важным результатом принятых сейчас мер математик считает тот факт, что притормаживание самоизоляцией роста инфицированных позволило здравоохранению приготовиться к предельным нагрузкам.

А можно ли на основе математического моделирования понять, какие социально-экономические последствия ожидают россиян после выхода из кризиса? Алексей Боровков уверяет, что можно. По его оценкам, в экономике будет наблюдаться такая ситуация как отказ от проектов развития, свертывание крупных планов, локализация задач на "маленьких островках".

"Предпринимаемые сегодня меры экономической помощи предприятиям, - поясняет ученый, - направлены на то, чтобы, как и в здравоохранении в период эпидемии, отрасли успели подготовиться к будущим проблемам. Размазывание проблем во времени необходимо, чтобы сгладить их остроту, успеть синхронизировать действия, избежать серьезной разбалансировки всех процессов. Да, это ведет к стагнации и рецессии. Но это - менее болезненный путь, чем острый кризис всех отраслей".

Что касается сферы образования, то, по словам Алексея Боровкова, неясными остаются три вопроса: ЕГЭ, вступительная кампания в вузы и начало следующего учебного года. По некоторым оценкам, примерно 500-600 вузов России могут недосчитаться нужного количества абитуриентов.

"Нередко мне задают вопрос: не правильнее было бы ввести режим ЧС? - говорит Алексей Боровков. - Отвечаю: нет, не правильнее. Ведь ЧС фактически спровоцировала бы массовое банкротство, разбалансировку всех отраслей, фактически экономический коллапс. Это обернулось бы не менее страшными последствиями, чем эпидемия. Наше счастье, что перед нами идут предшественники (Китай, страны ЕС, другие регионы страны - прим. Ред.). На их основе мы можем калибровать модель и сработать по оптимистическому сценарию".

Мурманская область и Республика Коми уже заказали ученым составить для них математические модели распространения эпидемии COVID-19. На очереди - другие регионы.

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