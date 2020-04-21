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21.04.2020 13:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде на наркодилера завели 14 уголовных дел

Текст: Светлана Песоцкая

В Калининграде полицейские задержали 22-летнего уроженца Алтайского края, который занимался сбытом наркотических средств бесконтактным способом и разработал для этого оригинальный способ обустройства закладок с наркотиками.

Как рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая, оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков установили, что фигурант расфасовывал запрещенные вещества на мелкие партии и прятал их в тайниках, которые оборудовал в различных районах областного центра.

Фото: Пресс-служба УМВД Республики Коми
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Координаты тайников наркоторговец раскрывал покупателям через сайт в теневом сегменте интернета после оплаты. Для удобства, а также для рекламы интернет-магазина он использовал оригинальный стиль закладок, приклеивая наркотики изолентой к саморезам.

Оперативники провели большой объем сложных технических мероприятий. Наркоторговца взяли с поличным, когда он прятал очередную закладку. У него изъяли таблетки МДМА, мефедрон и марихуану. А во время обыска в его жилье нашли 38 приготовленных к сбыту закладок наркотиков и оборудование для их расфасовки.

- Перед прилетом в Калининград житель Алтайского края предусмотрительно поменял фамилию и имя, так как продавать наркотики стал сразу, - рассказала Светлана Поставничая. - Но, несмотря на то, что регистрации в Калининграде не имел, взят он был во время преступления. В этот момент были раскрыты еще 12 его тайников.

Кстати, имя и фамилию молодой человек сменил на русскую транскрипцию английских слов, которые можно перевести как "удачливый игрок". Однако удачи ему это не принесло. Против него возбуждено 14 уголовных дел по статье УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере", которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Сейчас задержанный помещен в СИЗО, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков устанавливают его подельников.

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