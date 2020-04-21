В Ленинградской области зафиксирована вспышка кори

Власти Ленинградской области сообщили о случаях заболевания корью, выявленных в Тосненском районе, неподалеку от Санкт-Петербурга.

Согласно официальной информации, всего заболели шестнадцать человек, из них шестеро взрослых. Тринадцать заболевших госпитализированы в стационар Тосненской больницы. Подчеркивается, что больные корью - единственные пациенты больницы на данный момент. Здесь введен карантин по кори.

За всеми, кто контактировал с больными, установлено медицинское наблюдение, которое будет продолжаться в течение трех недель.

В администрации Ленинградской области также подчеркивают, что пациенты с корью никак не пересекаются с коронавирусными больными. Лечение инфицированных COVID-19 проводится в отдельно стоящем корпусе госпиталя.