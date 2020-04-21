В Петербурге госпитализирован председатель комитета по здравоохранению

В Петербурге с симптомами ОРВИ в больницу №40 госпитализирован председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Как сообщил сам Лисовец, накануне вечером он почувствовал себя плохо и принял решение лечь в больницу.

При этом чиновник отметил, что продолжит исполнять свои обязанности в дистанционном режиме. Временно исполнять обязанности председателя комитета по здравоохранению будет Андрей Сарана, заместитель Лисовца.

Сейчас все сотрудники комздрава прошли тестирование на COVID-19, при малейших признаках недомогания Лисовец пообещал отправлять их на самоизоляцию. Все рабочие совещания переведены в дистанционный режим, контакты между сотрудниками сведены к минимум.

Ситуацию с коронавирусной инфекцией Лисовец охарактеризовал как сложную. На сегодняшний день в Петербурге подтверждено 1973 случая коронавирусной инфекции, 254 пациента выздоровели, 11 скончались.

К слову, напряженная ситуация и в соседнем регионе. У нескольких сотрудников администрации Ленобласти выявлен коронавирус. Как сообщает ТАСС, в качестве контактного лица проходит проверки и губернатор региона Александр Дрозденко.