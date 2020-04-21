В Петербурге обсудили юридические аспекты пандемии коронавируса

В Северной столице завершился Петербургский международный юридический форум, который впервые в своей истории прошел в формате онлайн и был посвящен только одной теме - последствиям пандемии коронавируса.

ПМЮФ-2020 "Законы коронавируса" получил порядковый номер 91/2, потому что в мае этого года планировалось провести Десятую, юбилейную встречу самых влиятельных юристов мира. И, скорее всего, большинство участников онлайн-форума не смогло избежать кинематографических ассоциаций - с феллиниевским "81/2", который повествует в том числе о кризисе и поиске, или с гораздо более поздним "Девять с половиной недель", показывающим отказ в определенной ситуации от прежних жизненных принципов. Сегодняшнее положение - во многом парафраз этих киноисторий. Коронавирус внес изменения во все сферы жизни - от политики и социальной защиты до культуры и спорта. Но наибольшее беспокойство вызывает во всем мире состояние экономики, потому что от нее в конечном итоге зависит благополучие всех остальных сфер жизни общества.

Как отмечали многие эксперты, Россия оказалась готова к переходу на бесконтактное взаимодействие лучше многих. Через специальный портал можно получить дистанционно значительное количество государственных услуг. А заработавший с начала года закон об электронных трудовых книжках буквально спас тех, кто в связи с кризисом потерял работу, поскольку позволил в дистанционном режиме оформлять пособие по безработице, отметил заместитель главы Министерства труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов.

Одной из самых популярных тем форума стала сфера трудовых отношений, в том числе переход на удаленную работу. С одной стороны, работодателей на государственном уровне обязали всеми силами избегать сокращения рабочих мест, для этого разработан целый ряд мер поддержки, в том числе в регионах. Так, в Санкт-Петербурге для предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших от введения карантина и запрета на работу, разработан проект закона об освобождении от арендной платы за пользование городской недвижимостью. С другой стороны, возникает, например, вопрос о том, несет ли работодатель ответственность за безопасность и оснащение рабочего места сотрудника на "удаленке". Кроме того, как отметил представитель одной из крупнейших в России нефтехимических компаний Алексей Козлов, постоянный доступ к рабочему месту и режим самоизоляции привели к тому, что люди посвящают служебным делам больше времени, "и у нас, как у управления, появилась отдельная задача - как разгрузить сотрудников". Для этого в компании были введены, например, "часы тишины" - во второй половине дня вторника и пятницы никто никому не звонит.

В любом случае после окончания пандемии мир уже не будет прежним — в этом сходятся все эксперты. Коронавирус вскрыл целый ряд системных проблем, решение которых еще предстоит найти

Серьезную дискуссию вызвало обсуждение вопроса о ситуации форс-мажора, объявленной в связи с пандемией коронавируса. Юристы призвали бизнес помнить, что обстоятельства непреодолимой силы освобождают от ответственности, но не от обязательств. То есть, к примеру, арендатор торговых площадей может не платить арендодателю штрафы за нарушение сроков внесения платы, но не имеет права не вносить саму плату.

А вот компании, которые объективно не могут исполнять обязательства по договору (например, в связи с закрытием государственных границ), могут ссылаться на форс-мажор и даже получить соответствующую справку в ТПП. Хотя решать спор, если он возникнет, будет только суд.

- То, что сейчас считают очевидным, потом придется доказывать, - отметил управляющий партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай. - Поэтому я сейчас всех призываю собирать все справочки, бумажечки и любые другие доказательства.

Еще один важный вопрос, с которым предстоит разбираться после коронавирусного кризиса, - банкротство. В нашей стране введен шестимесячный мораторий на признание несостоятельными должниками компаний и индивидуальных предпринимателей, наиболее пострадавших от пандемии. В других странах используют иные механизмы. Так, в Великобритании вводится временное приостановление производственных налогов, в Германии пошли по пути предоставления ликвидности. "Искать возможности того, что можно сделать в следующий месяц, второй, третий, как-то откладывать требуемые платежи", - пояснил профессор права Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера Штефан Мадаус. А гражданам, желающим "под шумок" пандемии списать свои долги, юристы напомнили, что после прохождения процедуры банкротства они больше не смогут брать кредиты, а кроме того, на несколько лет получат запрет на трудоустройство в определенных сферах.

В любом случае после окончания пандемии мир уже не будет прежним - в этом сходятся все эксперты. Коронавирус вскрыл целый ряд системных проблем, решение которых еще предстоит найти. Однако он дал толчок к этому поиску - и тем оказал положительное влияние.

- Все его ругают, но во многих сферах жизни вирус показывает те вещи, которые были не очень хороши. Давайте искать в любой ситуации хорошее, - призвал в ходе одной из сессий доцент Российской школы частного права ИЦЧП при Президенте РФ Рустем Мифтахутдинов.