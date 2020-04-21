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21.04.2020 18:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге подтвердили три новых смерти от COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге количество жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 11 человек. Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и ОРВИ подтвердила еще три смертельных случая, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

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Все три пациента скончались в инфекционной больнице имени Боткина. Самому молодому было 45 лет, он изначально был госпитализирован в одну из городских больниц из-за хронической сердечно-сосудистой патологии. В процессе лечения врачи заметили, что у пациента развилась двусторонняя вирусная пневмония с субтотальным поражением легких.

Его перевели в больницу имени Боткина, где он скончался, несмотря на усилия врачей. Тест на коронавирусную инфекцию у него был получен посмертно, и он оказался положительным.

Не смогли спасти врачи и 87-летнего мужчину, который с 1 апреля находился в больнице. Причина смерти - вирусно-бактериальная пневмония с субтотальным поражением легких.

Эта же причина смерти выявлена у 84-летней женщины. Положительный анализ на COVID-19 у нее был получен прижизненно. В комздраве отмечают, что женщина страдала многочисленными хроническими заболеваниями.

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