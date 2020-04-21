В Петербурге работник швейной мастерской зарезал коллегу

В Петербурге следователи выясняют обстоятельства драки в швейной мастерской на улице Дегтярева. В ходе конфликта один из работников цеха был зарезан, сообщает Следственный комитет по Северной столице.

По предварительным данным, на 26-летнего работника напал его 21-летний коллега. Они поссорились и словесная перепалка быстро перешла в драку.

Во время конфликта мужчина нанес несколько ножевых ударов в грудь своему коллеге. Тот скончался на месте от кровопотери.

Сейчас нападавший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".