В Петербурге скончался крупнейший исследователь арабского мира

В Петербурге на 91-м году жизни скончался известный на весь мир арабист-медиевист, доктор исторических наук, профессор Олег Большаков. О смерти исследователя сообщил Институт восточных рукописей РАН, где исследователь трудился долгие годы.

Сфера научных интересов Олега Большакова - арабоязычные источники по истории Ближнего Востока и Средней Азии домонгольского периода, а также археологические памятники этого времени. Например, кандидатская диссертация Большакова была посвящена поливной керамике Мавераннахра VIII-XII, это регион вдоль берегов Амударьи на территории Узбекистана.

Первые годы научной деятельности Олег Большанов проработал в отделе Советского Востока Эрмитажа, а также в секторе археологии Средней Азии и Кавказа Ленинградского отделения Института археологии академии наук СССР. С 1966 года он перешел в Институт восточных рукописей, который тогда носил название Ленинградского отделения Института народов Азии АН СССР.

Здесь Олег Большаков заинтересовался феноменом восточного города. Его монография, посвященная средневековому городу Ближнего Востока в домонгольский период, выдержала два издания. Самым масштабным его трудом стала "История халифата" в четырех томах, над которой Олег Большаков трудился более 25 лет. Сейчас этот труд изучают студенты исторических факультетов.

Исследователь смог раскрыть множество загадок из арабских источников. Например, Олег Большаков, изучая знаменитые "Записки" арабского путешественника Ибн Фадлана, оставившего описание территории Урала и Поволжья, доказал, что таинственный лесной зверь хуту, фигурировавший в описаниях, - это обычный лось.

Олег Большаков активно занимался исследованиями до 2016 года. Он был вынужден оставить занятия наукой из-за развившейся слепоты. Скончался исследователь после тяжелой непродолжительной болезни.