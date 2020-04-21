В Петербурге у курсантов Военно-медицинской академии обнаружен коронавирус

У курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге диагностировано заражение коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в дальнейшем пробы еще 55 курсантов других факультетов также дали положительный результат. Все заболевшие изолированы, их состояние нормальное, симптоматических проявлений не наблюдается, пишет ТАСС. Все контактировавшие с ними также находятся под наблюдением медиков.

В академии усилены меры по профилактике распространения коронавируса, проводится дезинфекция помещений и материальных средств, отметили в министерстве. Подчеркивается, что заболевшие военнослужащие не привлекались к участию в тренировках в составе парадных расчетов в Санкт-Петербурге и в подмосковном Алабине.