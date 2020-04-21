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Проект: В регионах

Сев по расписанию

В регионах Северо-Запада начались весенние полевые работы
Текст: Ульяна Вылегжанина
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 86(8140)
Сельхозпроизводители Северо-Западного федерального округа вышли в поля. Как отмечают в федеральном Минсельхозе, посевная кампания, несмотря на ограничительные карантинные меры, проходит в штатном режиме. Однако из-за курса евро аграрии столкнулись с удорожанием запчастей к сельхозтехнике. Кроме того, из-за закрытия границ возник дефицит трудовых ресурсов.

В Ленинградской области весенне-полевой сезон открыл Лужский район. Всего ленинградским аграриям предстоит посеять в текущем году 181,1 тысячи гектаров кормовых культур, 40,1 тысячи гектаров зерновых, 65 тысяч гектаров картофеля и 2,1 тысячи - овощей. Как отмечают сами сельхозпроизводители, весенне-полевые работы осложняет рост расходов на закупку импортной сельхозтехники и запчастей. Возникли сложности и с кадрами - в связи с существующими ограничениями на въезд иностранцев в нашу страну.

- У нас сейчас не закрыты шесть вакансий, которые раньше занимали граждане других государств, - рассказывает генеральный директор крупного ленинградского хозяйства Александр Лебедев. - Восполнить дефицит кадров за счет жителей региона не получается. Всем, кто приходил на собеседование, требуется временная работа на один-два месяца. А у нас только обучение продлится те самые один-два месяца. Хозяйство готово предоставить властям паспортные данные иностранцев, которые трудились у нас на постоянной основе, обеспечить их нахождение в стране с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических ограничений. Обратились с таким предложением в правительство региона, ждем ответа.

В федеральном Минсельхозе общую дополнительную потребность отрасли в рабочей силе оценили в 23 тысячи человек. И обозначили три пути решения проблемы. В первую очередь речь идет о взаимодействии с региональными службами занятости. Во-вторых, к сезонным полевым работам привлекут студентов аграрных вузов. В-третьих, рассматривается вопрос трудоустройства осужденных - если компания обеспечит необходимые условия охраны и изоляции.

Что касается импортных запчастей, в перспективе аграрии могут столкнуться не только с проблемой удорожания, но и с проблемой организации поставок такой продукции. Ведь многие дистрибьюторы, согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, являются представителями сферы торговли. Причем продают они товары, не включенные в список жизненно необходимых.

- Важно, чтобы компании, обеспечивающие бесперебойную работу аграрно-промышленного комплекса, получили право работать в условиях карантина во всех российских регионах, - подчеркивает генеральный директор животноводческого предприятия с собственным кормопроизводством, председатель профильного комитета Псковского областного собрания депутатов Андрей Козлов. - Ведь если они не смогут функционировать, в какой-то момент "встанем" и мы. Наше хозяйство приступило к весенне-полевым работам в начале апреля, с поломками техники мы пока не сталкивались. Но когда это произойдет, наши поставщики должны иметь возможность оперативно организовать поставку.

В Калининградской области в список организаций, на которые не распространяются санитарно-эпидемиологические ограничения, вошли, помимо аграриев, все предприятия обрабатывающей промышленности. При этом в региональном правительстве уточнили: торговые организации, обеспечивающие производства инструментами, запчастями, расходными материалами и так далее, могут работать в режиме доставки.

- Сельское хозяйство - это та отрасль, которая не может останавливаться ни на один день, ни на одну минуту. Мы полностью подготовлены к яровому севу, есть стопроцентный запас семян, минеральных удобрений. Уже прошла первая подкормка озимых культур, завершаем вторую, - отмечает глава калининградского минсельхоза Наталья Шевцова.

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ:

- Из отдельных регионов поступают сигналы о сложностях при перемещении транспорта с грузом, необходимым для стабильного функционирования АПК. Призываю руководителей органов АПК взять под личный контроль ситуацию с перевозками и при необходимости информировать Минсельхоз, Минпромторг и надзорные органы.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область СЗФО Псковская область СЗФО Калининградская область

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