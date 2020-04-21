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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За риск заплатят

Петербургские медики, заразившиеся вирусом, получат компенсацию
Текст: Евгения Цинклер ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8141)
Петербургские медики, которые заразились, спасая больных с коронавирусной инфекцией, получат единовременные денежные выплаты от городских властей. Соответствующее постановление подписал губернатор Cеверной столицы Александр Беглов.

Так, в случае заражения медицинского работника коронавирусной инфекцией ему выплатят 300 тысяч рублей. Если течение болезни оказалось тяжелым и из-за перенесенного COVID-19 медик получит инвалидность, выплата составит 500 тысяч рублей.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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В случае смерти медработника в связи с заражением коронавирусной инфекцией члены его семьи получат из бюджета Санкт-Петербурга миллион рублей.

Отметим, что в постановлении речь идет о медработниках именно государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга.

Согласно официальным данным, в Петербурге число медработников, заразившихся COVID-19, уже превысило сто человек. Среди них врачи Александровской, Покровской, Введенской и других больниц. Часть из них уже переболели и вылечились.

Летальных случаев среди медиков, к счастью, не было.

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