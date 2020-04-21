Так, в случае заражения медицинского работника коронавирусной инфекцией ему выплатят 300 тысяч рублей. Если течение болезни оказалось тяжелым и из-за перенесенного COVID-19 медик получит инвалидность, выплата составит 500 тысяч рублей.
В случае смерти медработника в связи с заражением коронавирусной инфекцией члены его семьи получат из бюджета Санкт-Петербурга миллион рублей.
Отметим, что в постановлении речь идет о медработниках именно государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга.
Согласно официальным данным, в Петербурге число медработников, заразившихся COVID-19, уже превысило сто человек. Среди них врачи Александровской, Покровской, Введенской и других больниц. Часть из них уже переболели и вылечились.
Летальных случаев среди медиков, к счастью, не было.