Житель Карелии в суде ответит за изнасилование приемных дочерей

Следственный комитет Карелии завершил расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Кондопоги, которого обвиняют в сексуальном насилии над приемными дочерьми - 12, 14 и 15 лет. Дело передали в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как считает следствие, с 2017-го по 2019 годы мужчина, проживая вместе с приемными детьми, совершил изнасилование и насильственные действия в отношении 12-летней девочки, а также насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней и 15-летней девочек. Против жителя Кондопоги возбудили уголовные дела по статьям 131 и 132 УК РФ - изнасилование, насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей. Житель Кондопоги арестован.

Как добавили в СК Карелии, следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.