Архангельскую область охватила волна регионального потребительского патриотизма. Флешмоб "Поддержи наших", объявленный в интернете в поддержку местного бизнеса, насчитывает уже сотни участников. Северяне покупают продукцию "своих" производителей и фотографируют ее для соцсетей, а если какие-то товары и услуги оказались недоступны в режиме ограничений, просто рассказывают о них на своих страницах.

Акция отчасти получилась просветительской: по признанию пользователей, многие только сейчас поняли, что малый и средний бизнес - это не баснословные прибыли, а прежде всего рабочие места и налоги. От его состояния зависит благополучие всей региональной экономики. Это может в корне изменить отношение к предпринимателям, которое до сих пор балансировало на грани отрицательного.

Одной из первых тему подняла директор по развитию отеля в Пинежском районе Поморья Анна Клепиковская. Она предложила по возможности покупать товары первой необходимости в маленьких местных магазинчиках, которым и в обычной ситуации сложно конкурировать с федеральным ретейлом. При этом турбизнесу, где работает сама Анна, приходится еще сложнее, чем торговле: отель пока не принимает туристов, а ресторан работает только на доставку.

- Именно от малого предпринимательства зависит комфортная и уютная среда каждого небольшого города, - уверена Анна Клепиковская. - Ее обеспечивают работа кафе и спортивных залов, детских кружков и фотостудий, изготовление глиняной посуды, производство молока и многого другого. Мини-фермы, мини-пекарни, небольшие столярные мастерские - все это тяжелый круглосуточный труд, заслуживающий уважения со стороны общества.

Предприниматель Сергей Авдеев, который занимается разнообразной выпечкой, также призвал северян поддержать местный бизнес:

- Мы покупаем продукты и заказываем одежду в интернете, пока магазины закрыты. Так закажите футболку или толстовку, которые сшили в Архангельске, купите местный сыр в маленьком магазинчике, выберите в супермаркете молоко и другие продукты от наших производителей. Поддержите своих, и тогда мы сможем сохранить рабочие места и оплатить сырье местным поставщикам. Сегодня мы не говорим о прибыли, а думаем о будущем, - подчеркнул директор сети.

От состояния малого и среднего бизнеса зависит «здоровье» региональной экономики

Жители региона сразу подхватили челлендж, и сегодня по хештегу #поддержинаших в соцсетях можно найти практически все, что производится в Архангельской области - от пирогов до мебели. Предприниматели получили отличную бесплатную рекламу - об их товарах и услугах за считаные дни узнали тысячи пользователей.

Акция показала, что многие представители бизнеса перешли на новые форматы и продолжают свое дело, не нарушая режима ограничений. Так, вельские бизнесмены за несколько дней создали сайт, выложили на него тысячу наименований сувенирных товаров и организовали их доставку. Производитель архангельских пряников-козуль начала по интернету продавать готовое тесто для домашних мастер-классов с детьми. Рестораны стали поставлять бизнес-ланчи в квартиры. Дизайнеры интерьеров организовали полностью дистанционный процесс - от разработки проекта до заключения договора. Фитнес-инструкторы проводят онлайн-тренировки, преподаватели изостудий и танцевальных школ дают видеоуроки. Даже фото на документы теперь можно сделать по интернету: надо только прислать мастерам исходник, а они его отредактируют.

- К нам на горячую линию поступают сотни звонков от бизнеса. Государство прорабатывает различные меры поддержки, но охватить всех не может, поэтому надо активизировать гражданское общество, а точнее - его покупательную способность. Важно не останавливать это колесо экономики, - отметил гендиректор агентства регионального развития - одного из организаторов акции - Максим Заборский.

Примечательно, что предприниматели и сами помогают друг другу - объединяются, делятся бизнес-опытом и даже продвигают продукцию конкурентов.

На региональном уровне также принят ряд мер поддержки малого и среднего бизнеса, предусматривающих прежде всего налоговые преференции и отсрочку платежей по аренде. Список продолжает расширяться. Одна из главных инициатив - снижение ставок по упрощенной системе налогообложения с шести до четырех процентов. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии облсобрания. Правительство региона также предложило на полгода снизить до одного рубля ставку налога для предпринимателей, работающих по патентной системе, и ставку арендной платы за областные имущество и землю.

- Снижение налоговой нагрузки на предпринимателей будет стоить бюджету области порядка 72 миллионов рублей. Это решение далось нам непросто, и все же считаю его необходимым, иначе мы рискуем остаться без этих субъектов малого и среднего предпринимательства, - отметил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

По экспертным оценкам, сложившаяся ситуация повлияла на 11 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства Поморья. Все вместе они создают до шести процентов валового регионального продукта. В минувшем году этот бизнес внес в консолидированный бюджет области более трех миллиардов рублей.

Важно, что многие меры поддержки, которые принимаются сейчас, - не временные, а долгосрочные. Поэтому есть надежда, что местной продукции, которую вовсю рекламируют северяне, меньше не станет.