Новости

Сингапур продлил общенациональный карантин до 1 июня 13:56
В Севастополе снизили арендную плату для киосков 13:54
Первый состав "Мстителей" Marvel показали в преклонном возрасте 13:53
В Чувашии умер третий пациент с коронавирусом 13:51
Томские медики рассказали, какие вещи особенно нуждаются в дезинфекции 13:45
Ученые нашли способ получать электричество из водорослей 13:39
Песков призвал прислушаться к замечаниям людей о трудностях 13:37
Дэвид Линч прокомментировал слухи о продолжении "Твин Пикс" 13:37
AliExpress сообщил о росте на 60% числа покупателей старше 65 13:35
Более 30 тысяч спасателей привлекут для тушения пожаров в Москве 13:35
Лавров: Москва не намерена вводить пограничный режим с Беларусью 13:35
Астрономы раскрыли загадку "исчезнувшей" гигантской экзопланеты 13:34
В Киргизии предложили закрыть пункты обмена валют 13:26
Создатели компьютерной игры обеспечили Беларусь медицинскими масками 13:25
Психологи: робость в детстве влияет на уровень тревожности 13:25
Песков сообщил о ежедневных контактах Путина с экспертами по коронавирусу 13:20
Жители Курганской области не могут выехать из Индонезии 13:20
Новый полис "Манго Плюс" защитит от рисков госпитализации 13:19
Главный эпидемиолог Ульяновской области госпитализирована с COVID-19 13:19
Пенсионеры и инвалиды Крайнего Севера поедут отдыхать по талонам 13:18
Врачи научились прогнозировать срок жизни людей с деменцией 13:16
В Кирове от коронавируса умер третий пациент 13:14
Обнаружен второй вид птиц, который может впадать в спячку 13:13
Названы российские автозаводы, которым окажут поддержку 13:04
В Калининграде на наркодилера завели 14 уголовных дел 13:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
21.04.2020 12:49
Проект: В регионах

Челлендж для своих

Жители Архангельской области подключились к акции поддержки местных производителей
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 86(8140)
Архангельскую область охватила волна регионального потребительского патриотизма. Флешмоб "Поддержи наших", объявленный в интернете в поддержку местного бизнеса, насчитывает уже сотни участников. Северяне покупают продукцию "своих" производителей и фотографируют ее для соцсетей, а если какие-то товары и услуги оказались недоступны в режиме ограничений, просто рассказывают о них на своих страницах.

Акция отчасти получилась просветительской: по признанию пользователей, многие только сейчас поняли, что малый и средний бизнес - это не баснословные прибыли, а прежде всего рабочие места и налоги. От его состояния зависит благополучие всей региональной экономики. Это может в корне изменить отношение к предпринимателям, которое до сих пор балансировало на грани отрицательного.

Фото: Николай Гернет
Как сохранить художественные промыслы при падении спроса на сувениры

Одной из первых тему подняла директор по развитию отеля в Пинежском районе Поморья Анна Клепиковская. Она предложила по возможности покупать товары первой необходимости в маленьких местных магазинчиках, которым и в обычной ситуации сложно конкурировать с федеральным ретейлом. При этом турбизнесу, где работает сама Анна, приходится еще сложнее, чем торговле: отель пока не принимает туристов, а ресторан работает только на доставку.

- Именно от малого предпринимательства зависит комфортная и уютная среда каждого небольшого города, - уверена Анна Клепиковская. - Ее обеспечивают работа кафе и спортивных залов, детских кружков и фотостудий, изготовление глиняной посуды, производство молока и многого другого. Мини-фермы, мини-пекарни, небольшие столярные мастерские - все это тяжелый круглосуточный труд, заслуживающий уважения со стороны общества.

Предприниматель Сергей Авдеев, который занимается разнообразной выпечкой, также призвал северян поддержать местный бизнес:

- Мы покупаем продукты и заказываем одежду в интернете, пока магазины закрыты. Так закажите футболку или толстовку, которые сшили в Архангельске, купите местный сыр в маленьком магазинчике, выберите в супермаркете молоко и другие продукты от наших производителей. Поддержите своих, и тогда мы сможем сохранить рабочие места и оплатить сырье местным поставщикам. Сегодня мы не говорим о прибыли, а думаем о будущем, - подчеркнул директор сети.

От состояния малого и среднего бизнеса зависит «здоровье» региональной экономики

Жители региона сразу подхватили челлендж, и сегодня по хештегу #поддержинаших в соцсетях можно найти практически все, что производится в Архангельской области - от пирогов до мебели. Предприниматели получили отличную бесплатную рекламу - об их товарах и услугах за считаные дни узнали тысячи пользователей.

Акция показала, что многие представители бизнеса перешли на новые форматы и продолжают свое дело, не нарушая режима ограничений. Так, вельские бизнесмены за несколько дней создали сайт, выложили на него тысячу наименований сувенирных товаров и организовали их доставку. Производитель архангельских пряников-козуль начала по интернету продавать готовое тесто для домашних мастер-классов с детьми. Рестораны стали поставлять бизнес-ланчи в квартиры. Дизайнеры интерьеров организовали полностью дистанционный процесс - от разработки проекта до заключения договора. Фитнес-инструкторы проводят онлайн-тренировки, преподаватели изостудий и танцевальных школ дают видеоуроки. Даже фото на документы теперь можно сделать по интернету: надо только прислать мастерам исходник, а они его отредактируют.

Парламент одобрил новые законы по поддержке граждан и бизнеса

- К нам на горячую линию поступают сотни звонков от бизнеса. Государство прорабатывает различные меры поддержки, но охватить всех не может, поэтому надо активизировать гражданское общество, а точнее - его покупательную способность. Важно не останавливать это колесо экономики, - отметил гендиректор агентства регионального развития - одного из организаторов акции - Максим Заборский.

Примечательно, что предприниматели и сами помогают друг другу - объединяются, делятся бизнес-опытом и даже продвигают продукцию конкурентов.

На региональном уровне также принят ряд мер поддержки малого и среднего бизнеса, предусматривающих прежде всего налоговые преференции и отсрочку платежей по аренде. Список продолжает расширяться. Одна из главных инициатив - снижение ставок по упрощенной системе налогообложения с шести до четырех процентов. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии облсобрания. Правительство региона также предложило на полгода снизить до одного рубля ставку налога для предпринимателей, работающих по патентной системе, и ставку арендной платы за областные имущество и землю.

- Снижение налоговой нагрузки на предпринимателей будет стоить бюджету области порядка 72 миллионов рублей. Это решение далось нам непросто, и все же считаю его необходимым, иначе мы рискуем остаться без этих субъектов малого и среднего предпринимательства, - отметил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

По экспертным оценкам, сложившаяся ситуация повлияла на 11 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства Поморья. Все вместе они создают до шести процентов валового регионального продукта. В минувшем году этот бизнес внес в консолидированный бюджет области более трех миллиардов рублей.

Важно, что многие меры поддержки, которые принимаются сейчас, - не временные, а долгосрочные. Поэтому есть надежда, что местной продукции, которую вовсю рекламируют северяне, меньше не станет.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
За сутки в России подтверждено 5642 случая COVID-19 в 78 регионах
Правительство предложило ввести электронную однократную визу
Цена нефти Brent впервые опустилась до уровня 2002 года
МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций