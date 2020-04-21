Новости

Ученый назвал срок сохранения активности коронавируса на предметах 10:06
Машины разведки и управления "Гибка-С" поступят в войска в 2021 году 10:06
В США подали первые судебные иски против ВОЗ из-за коронавируса 10:05
Красноярский край перешел на электронные пропуска 10:05
На Алтае ввели мораторий на двойки для школьников 10:02
Российские ученые создали нейросеть, нейтрализующую хакерские атаки 10:00
В России создали автодом "Газель" Next за 3,5 млн рублей 10:00
В Благовещенске из-за мощного циклона на двое суток закрыли аэропорт 09:56
На онлайн-платформе Московского инновационного кластера появился раздел о субсидиях 09:45
На Урале мужчина в маске взорвал банкомат в магазине и забрал деньги 09:38
Нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток 09:34
В Иркутской области опрокинулась автоцистерна с химикатами 09:34
Приложение "Московский транспорт" покажет ближайшие аптеки и магазины 09:32
В Киргизии рекомендовали снизить стоимость обучения в частных школах 09:22
НХЛ отказалась зарегистрировать контракт Григоренко с "Коламбусом" 09:18
Мошенники выманили у пенсионеров 22 миллиона рублей 09:16
Volkswagen замораживает разработку внедорожников 09:16
Видео: пилот забарахлившего самолета приземлился прямо на шоссе 09:00
Более 3 миллионов человек зарегистрировались в проекте "Активный гражданин" 08:57
В Японии на итальянском круизном лайнере обнаружили коронавирус 08:51
Мосбиржа сократит 21 апреля торги фьючерсом нефти WTI из-за обвала цен 08:51
На въездах в Ростов началась проверка машин из других регионов 08:49
В Томске ученикам будут задавать домашние задания раз в неделю 08:39
На Урале предложили обеззараживать многоразовые маски холодной плазмой 08:37
Названы худшие "легкие" продукты для сжигания жира 08:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
21.04.2020 09:10
Проект: В регионах

ОПК полет гарантирует

В текущем году минобороны намерено потратить 68 процентов бюджета на закупку новейших вооружений
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 86(8140)
В Ростовской области на время самоизоляции расширен реестр системообразующих предприятий до 448. В их число вошли компании оборонного комплекса: вертолетный завод в Ростове-на-Дону и авиационный научно-технический комплекс в Таганроге.
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, предприятия военно-промышленного комплекса не прекратили работать, но в соответствии с требованиями Роспотребнадзора ввели дополнительные профилактические меры. Одна из них - соблюдение дистанции 1,5 метра между сотрудниками. На производственных площадках проводится дополнительная уборка и дезинфекция помещений, санитарными растворами обрабатывают салоны служебного автотранспорта. Сотрудникам заводов выданы многоразовые маски.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Конвейер АвтоВАЗа возобновит работу с 13 апреля

В регионе 25 предприятий оборонно-промышленного комплекса, 17 из них - стратегические. Все они входят в список системообразующих и работу не прекращают. Например, на вертолетном заводе начался поэтапный выход персонала на производственные участки. Предприятие способно выполнить обязательства по государственному оборонному контракту в срок при сохранении ритмичности поставок комплектующих, заверил гендиректор объединения "Вертолеты России" Андрей Богинский во время недавней видеоконференции с главой государства.

Губернатор региона Василий Голубев отметил и существующие сложности. Например, приостановку работы смежников. Из 122 контрагентов осуществляют производственную деятельность 25, и то в ограниченном режиме. Глава региона сказал, что сейчас необходимо сосредоточиться на помощи смежному производству и предложил рассмотреть возможность авансирования работ смежникам примерно на 80 процентов по наиболее значимым госконтрактам.

Несмотря на определенные трудности, сборка новейших ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник", многоцелевых вертолетов Ми-35М и Ми-35П "Феникс", а также новейших версий самых грузоподъемных вертолетов в мире Ми-26, которые способны перевозить до 20 тонн, продолжается. Вертолеты используются не только Российской армией, эти машины готовят к отправке за рубеж.

Военнослужащие войск РХБЗ проводят дезинфекцию на авиазаводе в Таганроге. Фото: Пресс-служба ЮВО

Новые образцы вооружения - модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ "Медведь" и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления нового поколения А-100 "Премьер" - создаются на авиазаводе в Таганроге.

После модернизации турбовинтовой межконтинентальный ракетоносец Ту-95, как сообщает пресс-служба ПАО "Туполев", способен нести шесть дальних крылатых ракет Х-101 и вариант ракеты с ядерной боеголовкой Х-102. "Медведь" может развивать скорость до 830 километров в час, а дальность полета составляет 10500 километров. Экипаж - семь человек. Заменено устаревшее радиооборудование и навигационные системы на современные цифровые комплексы связи, также усилены элементы конструкции крыла и фюзеляжа.

"Капитальный ремонт и модернизация позволяют продлить эксплуатацию обновленных самолетов, они еще долго будут оставаться в боевом строю", - отметили в пресс-службе предприятия.

Фото: Пресс-служба ПАО "КАМАЗ"
КамАЗ отчитался о производстве масок и костюмов от COVID-19

Ведется доводка "летающего радара" - самолета А-100, который создан на базе Ил-76МД-90А. На нем установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование. Оно позволяет быстро наращивать радиолокационное поле на заданном направлении, а также отслеживать одновременно до 300 различных целей.

Кстати, в конце апреля судостроители Крыма заложат два универсальных десантных корабля. Только за последние пять лет восемь предприятий ОПК Крыма вложили в модернизацию около 4 миллиардов рублей.

Комментарий

Сергей Шойгу, министр обороны РФ:

- Около 68 процентов средств гособоронзаказа-2020 пойдут на закупку новейших образцов вооружения и военной техники. Мы продолжим повышать боеспособность, в том числе посредством поставок современных видов вооружения. К концу 2020 года уровень оснащенности войск современным вооружением должен быть доведен до 70 процентов и стабильно поддерживаться на этом уровне в дальнейшем.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Гособоронзаказ

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток
В Москве после переливания плазмы трое пациентов выздоровели от коронавируса
ВОЗ: Ослабление ограничений в странах не означает завершения пандемии
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Tрамп временно приостановит иммиграцию в США из-за опасений новой пандемии