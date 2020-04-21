В Ростовской области на время самоизоляции расширен реестр системообразующих предприятий до 448. В их число вошли компании оборонного комплекса: вертолетный завод в Ростове-на-Дону и авиационный научно-технический комплекс в Таганроге.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, предприятия военно-промышленного комплекса не прекратили работать, но в соответствии с требованиями Роспотребнадзора ввели дополнительные профилактические меры. Одна из них - соблюдение дистанции 1,5 метра между сотрудниками. На производственных площадках проводится дополнительная уборка и дезинфекция помещений, санитарными растворами обрабатывают салоны служебного автотранспорта. Сотрудникам заводов выданы многоразовые маски.

В регионе 25 предприятий оборонно-промышленного комплекса, 17 из них - стратегические. Все они входят в список системообразующих и работу не прекращают. Например, на вертолетном заводе начался поэтапный выход персонала на производственные участки. Предприятие способно выполнить обязательства по государственному оборонному контракту в срок при сохранении ритмичности поставок комплектующих, заверил гендиректор объединения "Вертолеты России" Андрей Богинский во время недавней видеоконференции с главой государства.

Губернатор региона Василий Голубев отметил и существующие сложности. Например, приостановку работы смежников. Из 122 контрагентов осуществляют производственную деятельность 25, и то в ограниченном режиме. Глава региона сказал, что сейчас необходимо сосредоточиться на помощи смежному производству и предложил рассмотреть возможность авансирования работ смежникам примерно на 80 процентов по наиболее значимым госконтрактам.

Несмотря на определенные трудности, сборка новейших ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник", многоцелевых вертолетов Ми-35М и Ми-35П "Феникс", а также новейших версий самых грузоподъемных вертолетов в мире Ми-26, которые способны перевозить до 20 тонн, продолжается. Вертолеты используются не только Российской армией, эти машины готовят к отправке за рубеж.

Военнослужащие войск РХБЗ проводят дезинфекцию на авиазаводе в Таганроге. Фото: Пресс-служба ЮВО

Новые образцы вооружения - модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ "Медведь" и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления нового поколения А-100 "Премьер" - создаются на авиазаводе в Таганроге.

После модернизации турбовинтовой межконтинентальный ракетоносец Ту-95, как сообщает пресс-служба ПАО "Туполев", способен нести шесть дальних крылатых ракет Х-101 и вариант ракеты с ядерной боеголовкой Х-102. "Медведь" может развивать скорость до 830 километров в час, а дальность полета составляет 10500 километров. Экипаж - семь человек. Заменено устаревшее радиооборудование и навигационные системы на современные цифровые комплексы связи, также усилены элементы конструкции крыла и фюзеляжа.

"Капитальный ремонт и модернизация позволяют продлить эксплуатацию обновленных самолетов, они еще долго будут оставаться в боевом строю", - отметили в пресс-службе предприятия.

Ведется доводка "летающего радара" - самолета А-100, который создан на базе Ил-76МД-90А. На нем установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование. Оно позволяет быстро наращивать радиолокационное поле на заданном направлении, а также отслеживать одновременно до 300 различных целей.

Кстати, в конце апреля судостроители Крыма заложат два универсальных десантных корабля. Только за последние пять лет восемь предприятий ОПК Крыма вложили в модернизацию около 4 миллиардов рублей.

Комментарий

Сергей Шойгу, министр обороны РФ:

- Около 68 процентов средств гособоронзаказа-2020 пойдут на закупку новейших образцов вооружения и военной техники. Мы продолжим повышать боеспособность, в том числе посредством поставок современных видов вооружения. К концу 2020 года уровень оснащенности войск современным вооружением должен быть доведен до 70 процентов и стабильно поддерживаться на этом уровне в дальнейшем.