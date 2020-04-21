Сразу три судостроительных предприятия возобновили работу в Астраханской области. В цехах заводов "Лотос", "Красные баррикады" и Астраханского судостроительного производственного объединения, где в общей сложности трудятся две тысячи человек, вновь зашумели станки.

- Люди хотят работать, и заказы есть, - сообщили "РГ" в астраханском отделении Союза машиностроителей России. - Сейчас на региональных верфях строится восемь судов, одно из которых - пятизвездочный круизный лайнер "Петр Великий", первый в истории отечественного кораблестроения. Астраханцы спустят его на воду в навигацию 2021 года. И уже в этом году наши судостроители должны сдать два речных круизных судна.

На работу коллективы заводов вышли в полным составе, на удаленке - всего несколько административных подразделений. Дома остались сотрудники старше 65 лет. Производственники соблюдают все меры санитарной безопасности: персонал привозят на служебных автобусах, им выдают средства индивидуальной защиты, в цехах - ежедневная дезинфекция.

На неделю раньше судостроителей работу возобновил Астраханский тепловозоремонтный завод.

- Устали уже дома сидеть, - признался фрезеровщик ремонтно-механического цеха Юрий Кизин. - График изменился, была пятидневка, сейчас же два дня работаем, два отдыхаем. А в целом все как было: ремонтируем валы, муфты. Цех у нас просторный, расстояние между рабочими местами больше метра.

Как сообщили на предприятии, на работу вышли все подразделения, это больше тысячи человек. Завод закупил для сотрудников шесть тысяч масок и перчатки. После каждой смены - дезинфекция цехов, раздевалок, душевых. Перед началом работы на заводской проходной сотрудникам бесконтактным способом измеряют температуру.

- Наш завод входит в список системообразующих: мы ремонтируем тепловозы со всей страны, план - 16 локомотивов в месяц, а также производим запчасти: заглушки, втулки, поршни. Даже во время вынужденных "каникул" энергосиловой цех не останавливался: он обслуживает компрессоры, которые должны работать круглосуточно, - рассказала специалист по связям с общественностью завода Наталья Беляева.