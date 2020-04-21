На въездах в Ростов началась проверка машин из других регионов

В Ростове-на-Дону с 21 апреля началась проверка на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил легковых автомобилей, грузовиков и прочего транспорта из других регионов России. Автомашины, зарегистрированные в Ростовской области, будут подвергаться выборочной проверке.

Как сообщает пресс-служба управления дорог "Москва - Волгоград", посты ГИБДД размещаются на федеральных автодорогах А-135 - Северный, Южный и Западный подъезды, а также на трассе А-280.

Так как въезд осуществляется в две полосы, то сотрудники Госавтоинспекции просят водителей с ростовскими номерами на подъездах к постам ГИБДД заблаговременно перестраиваться в левую полосу движения.

"Водителей грузового транспорта и автомобилей с номерами других регионов ждет сплошная проверка, для чего необходимо также заранее перестроиться в правый ряд", - говорится в сообщении.

Отметим, что для недопущения распространения коронавирусной инфекции на Дону развернуты 96 постов ДПС, в том числе шесть из них на въезде в Ростовскую область. По последним данным, в 17 населенных пунктах Дона зафиксировано 292 случая заражения коронавирусом.