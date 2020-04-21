Прилетевшие из Таиланда жители Ростова направлены на самоизоляцию

В международном аэропорту "Платов" произвел посадку самолет Airbus А321, доставивший из Бангкока в Ростов-на-Дону 68 человек. После медосмотра пассажиры направлены на домашнюю самоизоляцию.

Согласно данным онлайн-табло, самолет, вывозивший россиян из Таиланда, вылетел из промежуточного аэропорта в Сочи в 21:02 и через 50 минут полета приземлился в пункте назначения.

Ранее сообщалось, что прибывшие в Ростов-на-Дону рейсом из Таиланда пассажиры будут обследованы на коронавирусную инфекцию COVID-19.

"Каждому прибывшему под роспись будут вручены документы об обязательном соблюдении режима самоизоляции", - сказал РИА Новости представитель регионального Роспотребнадзора.

Информация о пассажирах для контроля будет передана в МВД.

Прибывших в Ростов-на-Дону жителей из соседних регионов к месту назначения доставят автобусами в сопровождении полиции, после чего поместят под наблюдение медиков.

Напомним, что по данным на 21 апреля в Ростовской области зарегистрировано 346 больных коронавирусом. На стационарном лечении находятся 80 человек, из них два - в тяжелом состоянии.