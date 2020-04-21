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Экспортеры семян подсолнечника из Ростовской области получили фитосанитарное разрешение Россельхознадзора на вывоз 30 тысяч тонн сырья, уже загруженных на корабли, после резонанса, который создали несколько общественных организаций вместе с Российским экспортным центром (РЭЦ) и представителями власти в регионах.

Как следует из документов общественной организации "Опора России" и РЭЦ, в случае с ростовскими экспортерами надзорный орган якобы не представил основания для такой задержки. Убытки бизнеса только в одном регионе составили бы несколько десятков миллионов рублей, не считая упущенной выгоды и колоссального репутационного ущерба. В этой ситуации компании не только не могли осуществить экспортные поставки, но и получить сертификат Торгово-промышленной палаты России о форс-мажорных обстоятельствах, ведь официального запрета на экспорт не было, отмечают общественники.

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9 и 10 апреля представители "Опоры России" и Российского экспортного центра обратились к руководителю Россельхознадзора Сергею Данкверту и профильному министру Дмитрию Патрушеву и сообщили о проблеме. И вот разрешения были получены. Впрочем, в региональном управлении Россельхознадзора отмечают, что никаких искусственных ограничений ведомство не вводило.

- Как вы знаете, 31 марта было обнародовано решение Коллегии ЕЭК (Евразийской экономической комиссии) "О внесении изменений в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Евразийского экономического союза, и в отношении которых в исключительных случаях могут быть введены временные запреты или количественные ограничения экспорта". Экспортеры испугались, что какие-нибудь форс-мажорные обстоятельства могут задержать их товар, приготовленный ранее к отгрузке.

- Но никаких ограничений не вводилось, все документы участникам внешнеэкономической деятельности были выданы строго в установленные законом сроки, после проверок, - отмечает замруководителя ведомства Александр Костылев.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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По данным ростовского отделения "Опоры России" на 10 апреля, донские экспортеры также приготовили для отгрузки 85 тысяч тонн семян подсолнечника на общую сумму около 2,5 миллиарда рублей (без учета тех 30 тысяч тонн, на которые уже отменены ограничения). Это выкупленный и подготовленный для загрузки товар. И бизнесмены опасаются за его судьбу. Тем более что, по данным Российского экспортного центра, с подобной проблемой столкнулись не только в Ростовской области, но и в Волгоградской и Орловской, а также в Краснодарском и Алтайском краях.

- Конечно, ограничения тревожат, ведь президент не отменял задачу удвоения агроэкспорта к 2024 году. Если мы не выполним контракты, то сразу же потеряем долю на мировом рынке, и тогда о стратегии можно будет забыть, - говорит депутат Заксобрания Ростовской области Виктор Халын. - Я рад, что в данном случае проблему удалось решить. Что касается других партий, приготовленных к экспорту, то здесь мы видим выход в более тесной работе с Россельхознадзором. Действовать нужно строго в рамках российского законодательства. Но надзорные органы имеют люфт для маневра и в определенных случаях могут идти навстречу, не применяя крайних, губительных для бизнеса мер.

Представители бизнес-сообщества должны понимать, что нарушать закон нельзя. Например, накануне сотрудники регионального управления Россельхознадзора установили факт вывоза кукурузы и подсолнечника из нескольких карантинных фитосанитарных зон без соответствующих сертификатов. В результате два должностных, два юридических лица и два ИП получили протоколы об административном правонарушении.

Прямая речь

Дмитрий Беляев, редактор Национального аграрного агентства:

- Коронавирус ставит под сомнение выполнение программы удвоения российского агроэкспорта к 2024 году. По оценке ВТО, мировая торговля может сократиться в 2020 году на 13 процентов, а при критическом сценарии - на 32. Темпы падения превзойдут показатели 2008 - 2009 годов.С другой стороны, многие крупные импортеры продовольствия, такие как Китай или арабские страны, вернутся к активному потреблению после восстановления экономики. И это уникальный шанс для нашего бизнеса выйти на новые рынки, осуществляя экспорт свинины, птицы, рыбы, растительного масла, кондитерских изделий и прочего.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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