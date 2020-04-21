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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не косите штрафом

Суд на Кубани оправдал чиновника, выдавшего пропуск семье с больным ребенком
Текст: Татьяна Павловская ("Российская газета", Краснодар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8141)
Управление Роспотребнадзора в Щербиновском районе края составило административный протокол на замглавы муниципалитета Сергея Плахотного, который в условиях карантина помог оказавшейся в безвыходной ситуации семье. Проявившему человечность чиновнику грозил крупный штраф. Однако суд постановил прекратить дело, доказав, что инструкции и человечность - вещи совместимые.

...Сергей Плахотный в то утро объезжал карантинные посты. На въезде в райцентр сотрудник полиции показал ему на автомобиль, который простоял возле поста всю ночь. В ней находилась женщина-водитель, ее пожилая мать и трехлетняя дочка, страдающая астмой. Хозяйка машины ехала в Ейск, но в Щербиновском районе закончилось действие выписанного ей пропуска. Замглавы, оценив ситуацию: в любой момент у ребенка могли возникнуть проблемы с ингалятором, в результате при приступе астмы девочку пришлось бы спасать врачам скорой помощи, - решил выдать "зеленый" пропуск для проезда в границах муниципалитета за своей подписью.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Автомобиль поехал дальше, но был остановлен на другом посту ДПС. Не найдя фамилии водителя в списке лиц, которые могут иметь такой пропуск, полицейские зафиксировали нарушение. В местном отделе Роспотребнадзора усмотрели в действиях чиновника "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ). Согласно указаниям ведомства, женщине нужно было письменно обращаться в администрацию и ждать рассмотрения ее обращения. То, что на это могло уйти время, грозившее здоровью больного ребенка, не убедило сотрудников территориального органа Роспотребнадзора в Щербиновском районе.

Суд принял во внимание, что чиновник поступил не как формалист, а по-человечески отнесся к ситуации и помог семье

За нарушение на замглавы был составлен административный протокол. Дело передали в суд. Как должностному лицу, Плахотному грозил штраф до 150 тысяч рублей. Однако в суде приняли во внимание, что чиновник поступил не как формалист, а по-человечески отнесся к ситуации и помог оказавшейся в безвыходном положении семье. При рассмотрении дела суд пришел к выводу, что выдача пропуска женщине в обход установленной процедуры была вызвана крайней необходимостью, которая является одним из правоприменительных средств предотвращения опасности и соответствует охраняемым законом интересам личности. В результате федеральный судья Ольга Халдина прекратила производство по административному делу в отношении человечного чиновника.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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И это не первый случай на Кубани. По данным пресс-службы Краснодарского краевого суда, в период действия ограничительных мероприятий в суды поступило более 3200 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ. Свыше 2000 тысяч из них рассмотрено. По 133 делам суды прекратили производство.

- Судьи со всей тщательностью подходят к вопросам квалификации допущенных нарушений, - говорит официальный представитель ведомства Мария Пирогова. - Учитывается наличие всех обстоятельств при совершении правонарушения и его последствия. Однако нам всем важно помнить и то, что нарушение установленных норм карантина влечет серьезную ответственность.

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