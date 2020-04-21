В Адыгее рассказали о федеральной и региональной поддержке бизнеса

В режиме видеоселектора глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по обеспечению устойчивого развития экономики.

В работе совещания приняли участие члены Кабинета министров РА, руководители федеральных и региональных служб и ведомств, главы муниципальных образований.

По информации премьер-министра Александра Наролина, постановлением Правительства РФ от 18.04.2020 г. расширен перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса.

Отдельно было отмечено, что в рамках регионального антикризисного плана, принятого 8 апреля, предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса.

Новым планом предусмотрен еще ряд мероприятий, включающих в себя поддержку системообразующих предприятий, субъектов МСП, а также занятости населения.

Глава республики подчеркнул, что меры содействия должны быть доведены до всех муниципалитетов.

"Субъекты МСП, подпадающие под постановление Правительства России, должны иметь возможность получить все необходимые меры федеральной и региональной господдержки. Коллеги, мы должны понимать, что эта ситуация в дальнейшем будет активно влиять на уровень безработицы, поэтому здесь нельзя ослаблять внимание. Задача - в ручном режиме сопроводить предпринимателей, разъясняя все инструменты господдержки", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Министр экономического развития и торговли РА Геннадий Митрофанов рассказал, что ведомством рассматривается возможность создания условий для реализации продукции предприятий республики на российских торговых интернет-площадках. Глава республики поручил оперативно принять решение по данному направлению, которое в последнее время получает серьезное развитие.

Кроме того, была отмечена важность взаимодействия с федеральным Фондом развития промышленности по привлечению кредитов на условиях софинансирования. Мурат Кумпилов поставил задачу изучить условия сотрудничества и определить возможный список предприятий республики, которые смогут воспользоваться поддержкой Фонда.

Отдельно были обсуждены вопросы, касающиеся снижения налоговых ставок, отсрочки по аренде юрлицам и вовлечения большего числа участников в систему льготного кредитования субъектов МСП.

По информации начальника УГСЗН РА Галины Цыганковой, ведется ежедневный мониторинг рынка труда. Около 2 тысяч человек находятся на удаленной работе, у 42 - неполный рабочий день, 327 человек - в простое; на предприятиях, не относящихся к системообразующим, планируется к увольнению 94 человека. Максимальный размер пособия по безработице увеличен до 12,1 тысячи рублей. Глава республики подчеркнул, что это - важнейший участок работы и необходимо системно подойти к данному вопросу, чтобы не получить всплеска безработицы. Соответствующие поручения по мониторингу ситуации на рынке труда были даны контрольному управлению главы РА.

На совещании также были обсуждены вопросы постепенного снятия ограничений для предприятий ЖКХ, строительной и дорожной отраслей. Мурат Кумпилов поручил усилить контроль за выдачей пропусков и соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в данных сферах. Особое внимание к стройкам социальных объектов в муниципалитетах. Вместе с тем отмечена важность тестирования на коронавирус иногородних специалистов, работающих в рамках контрактов в строительной и дорожной отраслях.

В завершение совещания были обсуждены вопросы развития АПК. Министр сельского хозяйства РА Анзаур Куанов подчеркнул, что предприятия АПК не вошли в перечень наиболее пострадавших от ограничительных мер. Все вопросы поддержки будут решаться в рамках существующих госпрограмм. План по яровому севу выполнен почти на 60 процентов. Прогнозируется, что длительное отсутствие осадков негативно скажется на будущем урожае озимых культур. По оценкам специалистов, весенними заморозками также нанесен серьезный ущерб садам и плодово-ягодным насаждениям. Глава республики поручил провести всесторонний анализ сложившейся ситуации с учетом возможной компенсации ущерба хозяйствующим субъектам. Особое внимание руководитель региона обратил на важность разъяснения сельхозпроизводителям возможностей страховых компаний для минимизации рисков.

"Для нас важно детально проработать по каждому ключевому направлению экономики и социальной политики. Мы должны принимать взвешенные решения с учетом всех возможных сценариев, связанных с распространением коронавируса. Все условия господдержки должны быть приемлемыми и понятными для предпринимателей и хозяйствующих субъектов", - подчеркнул Мурат Кумпилов.