В Госдуме оценили призыв немецкого депутата к отмене санкций

Депутат Госдумы Руслан Бальбек положительно оценил заявление члена международного комитета бундестага ФРГ Вальдемара Гердта о необходимости снятия санкций для предотвращения глобальной экономической рецессии из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил в комментарии RT.

По словам парламентария, таким образом Гердт призывает к благоразумию.

- Но сегодня западные политики закостенели в своих антироссийских позициях, - посетовал Бальбек. - Без сомнения, было бы абсолютно правильным во время противостояния пандемии начать писать мировую историю в определенной мере с чистого листа.

Депутат отметил, что, хотя останутся замороженные конфликты и между странами сохранятся разногласия, пандемия "дает шанс смягчить эту ситуацию в отношениях между разными странами".

По убеждению Бальбека, такие люди, как Гердт, взывают к миру и призывают к размораживанию отношений.

- Думаю, все останется, как есть: одни будут требовать смягчить санкционную политику, другие - упорно на этом настаивать и, даже неся огромные экономические потери, бить себя в грудь и подчеркивать свою принципиальность, - заключил парламентарий.

Ранее Гердт, комментируя заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева об аморальности сохранения ограничительных мер в данный момент, заявил, что необходимо отменить санкции.