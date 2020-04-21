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21.04.2020 11:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму на нарушителя самоизоляции заведут дело за дачу взятки

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Ленинском районе Крыма нарушивший обязательный режим самоизоляции водитель Volkswagen попытался откупиться от инспектора ГИБДД и предложил ему взятку за непривлечение к административной ответственности. Подробности инцидента сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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27-летнего водителя инспекторы остановили для проверки документов. Выяснилось, что он по личным делам ездил в город Щелкино и возвращался домой в Севастополь.

- Но справки работодателя, подтверждающей работу на жизненно важном предприятии или в организации с непрерывным циклом у водителя не было, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Таким образом, у гражданина не было законных оснований покидать свое жилище, и сотрудники полиции пригласили его в патрульный автомобиль для составления административного протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

В патрульной машине была установлена камера видеофиксации, но несмотря на это, молодой человек предложил сотруднику полиции "решить" вопрос на месте за денежное вознаграждение. Инспектор ДПС предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Но гражданин все равно вытащил несколько банкнот из своего кармана и положил в бардачок служебной машины.

Инспектор сообщил о коррупционном предложении в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району. Приехавшие на место оперативники зафиксировали попытку дать взятку и доставили водителя в отдел полиции. Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения по статье 291 УК РФ (дача взятки).

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