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21.04.2020 15:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи предпринимателя оштрафовали за добычу камня в карантин

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи предпринимателя оштрафовали за добычу камня в карьере Галицыно во время карантина по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

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Дело об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ в отношении генерального директора фирмы, занимающейся добычей камня, поступило в Адлерский районный суд Сочи.

Установлено, что 14 апреля, несмотря на то, что предприятие из-за карантина исключили из списка разрешенных к работе организаций, сотрудники фирмы вели работы по добыче камня.

Как заявил предприниматель, его должным образом не уведомили о том, что его предприятие исключили из перечня организаций, деятельность которых разрешена в период карантина. Однако суд счел доводы неубедительными - 7 апреля администрация Сочи отправила на его адрес письмо с уведомлением.

В результате суд признал гендиректора фирмы виновным по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

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