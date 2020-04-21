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21.04.2020 17:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Сочи приземлился самолет из Бангкока с 202 россиянами

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В международном аэропорту Сочи в 17.10 совершил посадку рейс из столицы Таиланда. На борту прилетевшего из Бангкока самолета находились россияне.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Как уточнили "РГ" в пресс-службе воздушной гавани Сочи, Airbus А321 доставил 202 пассажира. После прохождения пограничного и таможенного контроля, а также осмотра сотрудниками Роспотребнадзора 134 жителя Краснодарского края покинут здание аэропорта.

Оставшиеся 68 пассажиров - жители Ростовской области - готовятся к запланированному в 19.25 вылету в аэропорт Платов в Ростове-на-Дону.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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