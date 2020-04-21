Пандемия стимулировала ускоренное развитие телемедицины на Урале. В ближайшее время в 120 медучреждениях Свердловской области запустят проект удаленного общения докторов с пациентами. Как утверждают в региональном минздраве, уже на этой неделе в онлайн выйдут больницы Каменска-Уральского, Нижнего Тагила и Первоуральска.

А первопроходцами стали медики Асбеста. С прошлой недели семерым его жителям предписано два раза в день выходить на видеосвязь с врачом: через камеру смартфона или ноутбука. Все они находятся в группе риска, поскольку контактировали с носителями коронавируса. Как утверждают доктора, скрыть заболевание не получится: недомогание выдадут глаза, голос, дыхание. Ну а наличие инфекции, естественно, подтвердят или опровергнут тест-системы.

- Во время телеконсультации я обязательно обращаю внимание на внешний вид пациента: нет ли отеков, покраснений слизистых глаз, сыпи, - поясняет фельдшер одной из поликлиник Асбеста Екатерина Смирнова.

Кроме того, общение с врачом онлайн - это и возможность проконтролировать, как больной соблюдает карантин.

С введением ограничительных мер в Асбесте стараются и плановые приемы проводить дистанционно. Пожилые больные, конечно, к нововведению пока не привыкли. Медики советуют им подключать к процессу родных и близких. Записаться на консультацию помогут сотрудники регистратуры. По подсчетам врачей, если раньше терапевт тратил полчаса на визит домой к одному больному, то теперь онлайн-прием занимает минуты. К тому же здоровью доктора ничего не угрожает.

- В нынешней ситуации это тоже немаловажно, ведь сейчас он не контактирует с пациентом, - отметил главный врач городской больницы Асбеста Игорь Брагин.

К системе телемедицины пока подключились пять медучреждений Свердловской области: одна поликлиника в Асбесте и четыре в Екатеринбурге. Каждая проводит около 50 консультаций в день. Для пациентов, у которых нет ни смартфонов, ни компьютеров, пос­ле окончания пандемии планируют установить терминалы для онлайн-общения с медиками в почтовых отделениях региона.

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