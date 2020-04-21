Число пациентов с COVID-19 на Среднем Урале превысило 200 человек

Число жителей Свердловской области, у которых официально подтвердился диагноз "новая коронавирусная инфекция", перевалило за 200.

Специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии регионального управления Роспотребнадзора подтвердили первичные анализы у 78 пациентов и сотрудников екатеринбургской городской больницы №1. "Еще шесть случаев заболевания зафиксировано у жителей Екатеринбурга, Заречного и Полевского", уточнили в оперативном штабе.

Состояние 11 человек медики оценивают как тяжелое, еще 30 человек находятся в состоянии средней тяжести.

Рост числа тяжелых больных специалисты связывают с тем, что многие пациенты из ГКБ №1 имеют сопутствующие хронические заболевания, некоторые из них перенесли серьезные хирургические вмешательства.

В Свердловской области на сегодня зарегистрировано 233 случая COVID-19. За все время эпидемии 60 человек вылечились и выписаны.