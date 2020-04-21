Сразу несколько регионов России, по данным Генпрокуратуры, стали лидерами по числу ресурсов, на которых размещены фейки о пандемии коронавируса. Это Свердловская и Волгоградская области, а также Башкирия и Северная Осетия. В самом деле, число слухов, кривотолков, а то и откровенного вранья в последние месяцы зашкаливает. И если одни из них не могут вызвать ничего, кроме улыбки, как, например, аудиоролик, гуляющий в мессенджерах с первых дней пандемии, в котором неизвестный голосом доктора Рошаля дает "самый надежный совет не заболеть - есть чеснок натощак и по утрам", то другие способны вызвать травлю людей и панику.

Так, на Ямале в развенчивание одного из фейков вынужден был вмешаться лично губернатор региона. В местных сетях упорно распространялся слух, что один из топ-менеджеров газодобывающей компании побывал в Италии, "никому об этом не сказал, на карантине не сидел, всех в поселке перезаражал и вызвал вспышку коронавируса".

- Не был он ни в какой Италии, да и вообще за границей не был с прошлого года. Я сам обратился к специальным службам, пограничникам, которые дали мне полную информацию обо всех передвижениях этого человека за последние месяцы, - отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на своей странице в "ВК".

В Уфе блуждал фейк о том, что в окрестностях города подготовили 1000 мест на кладбище для умерших от коронавируса. А в Чебаркуле Челябинской области женщина всерьез утверждала, что в город вводят войска для подавления "голодных бунтов". К штрафам сегодня приходится прибегать все чаще. Так, в Свердловской области, по словам начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, в суды переданы материалы на семерых распространителей фейков. Мотивы у каждого из распространителей фейков сугубо свои, кто-то делает это из незнания, кто-то - чтобы привлечь к себе внимание. Как это сделал ранее судимый мужчина по кличке Лещ из Краснотурьинска. Он пугал земляков небывалым числом зараженных в области. Когда Леща задержали, он раскаялся и попросил записать видео с извинениями.

Напомним, ответственность за распространение фейковой информации серьезно ужесточена, начиная с 1 апреля этого года. Можно угодить не только под административные штрафы (для граждан они составляют от 30 до 100 тысяч рублей), но и под уголовную ответственность. И тут меры куда серьезнее: физлицу, распространяющему недостоверную информацию о коронавирусе, грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей. За фейки в СМИ и соцсетях нужно будет выложить от 1,5 до 3 миллионов рублей. Если же публичное распространение фейковых новостей приведет к смерти, то нарушителю придется заплатить и до пяти миллионов.

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Опрошенные "РГ" эксперты не считают меры драконовскими.

- Сурово, но справедливо, - говорит адвокат Сергей Колосовский. - Большие штрафы продиктованы общей ситуацией. Любая неправда сейчас может привести к серьезным социальным последствиям. Поэтому, думаю, каждый человек, прежде чем размещать очередной слух или мнение псевдоэксперта в соцсетях, должен задуматься, что он делает. И какая ответственность за это последует. Сегодняшняя ситуация доказала востребованность официальных СМИ. В серьезных изданиях действует строгое правило проверять информацию, прежде чем публиковать.

В тему

Напомним, в России запущен сайт coronafake.ru, на котором размещена информация о фейках про коронавирус. Там собрана вся актуальная база недостоверной информации, которая распространяется через социальные сети и мессенджеры. К каждому посту дано пояснение, почему он не соответствует действительности.